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Akron man guilty of raping 3 children, giving them a sexually transmitted disease

Beacon Journal staff report

Published: February 1, 2017 - 02:11 PM | Updated: February 2, 2017 - 08:42 AM

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