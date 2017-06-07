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Crime

Akron man hits woman in face with gun, steals $75,000 in cash

Beacon Journal staff report

Published: June 7, 2017 - 09:36 AM
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Derrick Whatley.


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