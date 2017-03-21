Akron man killed during possible Craigslist deal

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gbWFuIHdhcyBzaG90IHRvIGRlYXRoIE1vbmRheSBuaWdodCBkdXJpbmcgYW4g
YXBwYXJlbnQgQ3JhaWdzbGlzdCBkZWFsIG92ZXIgYSBkaXJ0IGJpa2UsIHRoZSBTdW1taXQgQ291
bnR5IE1lZGljYWwgRXhhbWluZXImIzgyMTc7cyBPZmZpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+QSAyNC15ZWFy
LW9sZCBtYW4gd2FzIHNob3QgaW4gdGhlIGhlYWQgYXQgOSBwLm0uIGluIHRoZSByb2FkIGluIHRo
ZSA3MDAgYmxvY2sgb2YgRGFubWVhZCBBdmVudWUgaW4gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBHb29keWVh
ciBIZWlnaHRzIG5laWdoYm9yaG9vZC4gVGhlIHNob290aW5nIGZvbGxvd2VkIGFuIGFsdGVyY2F0
aW9uLCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLjwvcD48cD5IaXMgaWRlbnRpdHkgaGFzIG5vdCB5ZXQgYmVl
biByZWxlYXNlZC48L3A+PHA+UG9saWNlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGJlIHJl
YWNoZWQgZm9yIGNvbW1lbnQgYW5kIGZ1cnRoZXIgZGV0YWlscyB3ZXJlIG5vdCBhdmFpbGFibGUu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.