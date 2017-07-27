All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fires

Akron man linked to three fires in his neighborhood, including two that claimed nine lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 27, 2017 - 11:22 AM | Updated: July 28, 2017 - 07:48 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chief Summit County Prosecutor Margaret Scott announces that Stanley Ford has been linked to two other neighborhood fires during a press conference at the Ocasek Building on Thursday, July 27, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

pry01_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Russell Pry remembered as Summit County dedicates building in his name

As Summit County executive, the late Russell Pry’s long-term goal to improve services included consolidating government offices in easily accessible locations, his chief of staff remembered.

dyer01_02
Bob Dyer: World’s top golfer is shoe freak
uniontown01_web
Uniontown police sergeant walks out of Akron hospital three weeks after being shot multiple times on the job
Akron police to re-evaluate downtown safety after fatal shooting; 26-year-old man dies and woman is injured
djennings01
Longtime Akron-Summit County Public Library Director David Jennings to retire next year
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next