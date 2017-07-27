All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fires

Akron man linked to three fires in his neighborhood, including two that claimed nine lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 27, 2017 - 11:22 AM | Updated: July 28, 2017 - 07:48 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chief Summit County Prosecutor Margaret Scott announces that Stanley Ford has been linked to two other neighborhood fires during a press conference at the Ocasek Building on Thursday, July 27, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

uniontown01_web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Uniontown police sergeant walks out of Akron hospital three weeks after being shot multiple times on the job

After spending three weeks recovering at Summa Akron City Hospital, Uniontown police Sgt. David White was looking forward to doing one thing when he got home Monday — petting his dog.

dyer01_02
Bob Dyer: World’s top golfer is shoe freak
Akron police to re-evaluate downtown safety after fatal shooting; 26-year-old man dies and woman is injured
pry01_1
Russell Pry remembered as Summit County dedicates building in his name
djennings01
Longtime Akron-Summit County Public Library Director David Jennings to retire next year
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next