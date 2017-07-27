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Fatal fires

Akron man linked to three fires in his neighborhood, including two that claimed nine lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 27, 2017 - 11:22 AM | Updated: July 28, 2017 - 07:48 AM
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Chief Summit County Prosecutor Margaret Scott announces that Stanley Ford has been linked to two other neighborhood fires during a press conference at the Ocasek Building on Thursday, July 27, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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