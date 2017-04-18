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Akron man pleads guilty to federal terrorism charges, faces up to 20 years in prison when sentenced Aug. 2

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 07:02 PM

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