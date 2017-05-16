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Crime

Akron man pleads guilty to park shooting

Beacon Journal staff report

Published: May 16, 2017 - 02:44 PM

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