Akron man pleads guilty to rape, abduction

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSAzMC15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiBtYW4gcGxlYWRlZCBndWlsdHkgVHVlc2RheSB0byByYXBp
bmcgYSAyNi15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiB3b21hbiBpbiBKdW5lLjwvcD48cD5Mb3JlbnpvIEZpbnNs
ZXkgIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gZ28gb24gdHJpYWwgYXQgOSBhLm0uIFR1ZXNkYXkgaW4gU3Vt
bWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgSnVkZ2UgVG9tIFRlb2Rvc2lvJiM4MjE3O3MgY291cnRy
b29tLiAgVW5kZXIgYW4gYWdyZWVtZW50IHdpdGggcHJvc2VjdXRvcnMsIGhlIGluc3RlYWQgcGxl
YWRlZCBndWlsdHkgdG8gcmFwZSwgYSBmaXJzdC1kZWdyZWUgZmVsb255LCBhbmQgYWJkdWN0aW9u
LCBhIHRoaXJkLWRlZ3JlZSBmZWxvbnkuIFByb3NlY3V0b3JzIGRyb3BwZWQgdGhlIHJlbWFpbmlu
ZyBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgaGltLjwvcD48cD5GaW5zbGV5IHdpbGwgYmUgc2VudGVuY2VkIGF0
IDEgcC5tLiBUdWVzZGF5ICB3aGVuIHRoZSB2aWN0aW0gd2lsbCBtYWtlIGEgc3RhdGVtZW50IGlu
IGNvdXJ0LjwvcD48cD5GaW5zbGV5IGZhY2VzIHVwIHRvIDE0IHllYXJzIGluIHByaXNvbiwgdGhv
dWdoIHByb3NlY3V0b3JzIGFyZSByZWNvbW1lbmRpbmcgYSBzaXgteWVhciBzZW50ZW5jZS4gVGhl
IHZpY3RpbSBhbmQgcG9saWNlIHNpZ25lZCBvZmYgb24gdGhlIHBsZWEgYWdyZWVtZW50LiBIZSB3
aWxsIGJlIGEgVGllciAzIHJlZ2lzdGVyZWQgc2V4IG9mZmVuZGVyLCByZXF1aXJlZCB0byB2ZXJp
ZnkgaGlzIGFkZHJlc3MgZXZlcnkgOTAgZGF5cyBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2YgaGlzIGxpZmUgd2l0
aCB0aGUgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIG9mZmljZS48L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSBGaW5zbGV5IGJy
b2tlIGludG8gdGhlIHdvbWFuJiM4MjE3O3MgQWtyb24gaG9tZSBvbiBKdW5lIDcgIGFuZCBhc3Nh
dWx0ZWQgaGVyIHdoaWxlIGhlciBjaGlsZCB3YXMgaW4gdGhlIGhvdXNlLiBIZSB3YXMgYXJyZXN0
ZWQgSnVseSAxMiBieSB0aGUgTm9ydGhlcm4gT2hpbyBWaW9sZW50IEZ1Z2l0aXZlIFRhc2sgRm9y
Y2UgYXQgYSBob21lIG9uIFNpbW1vbnMgQ291cnQgaW4gQWtyb24uPC9wPjxwPkZpbnNsZXkgYW5k
IHRoZSB3b21hbiBrbmV3IGVhY2ggb3RoZXIgYW5kIGhhZCBiZWVuIGF0IGEgcGFydHkgcHJpb3Ig
dG8gdGhlIGFzc2F1bHQsIGFjY29yZGluZyB0byBwcm9zZWN1dG9ycy48L3A+PHA+Sm9obiBHcmV2
ZW4sIEZpbnNsZXkmIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSwgc2FpZCBoZSB0b2xkIGhpcyBjbGllbnQgdGhl
cmUgd2VyZSBtZWRpY2FsIHJlY29yZHMgdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIGhlbHBlZCBoaXMgY2FzZSBh
bmQgb3RoZXIgZXZpZGVuY2UgdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIGh1cnQgaGlzIGNoYW5jZXMgYXQgdHJp
YWwuPC9wPjxwPkZpbnNsZXkgd2FzIG9yaWdpbmFsbHkgY2hhcmdlZCB3aXRoIGZlbG9uaW91cyBh
c3NhdWx0LCBhZ2dyYXZhdGVkIG1lbmFjaW5nLCBraWRuYXBwaW5nLCBzZXh1YWwgYmF0dGVyeSwg
Z3Jvc3Mgc2V4dWFsIGltcG9zaXRpb24gYW5kIGFnZ3JhdmF0ZWQgYnVyZ2xhcnkuPC9wPjxwPkZp
bnNsZXkgaGFzIG51bWVyb3VzIHByZXZpb3VzIGNyaW1pbmFsIGNvbnZpY3Rpb25zLCBpbmNsdWRp
bmcgZXNjYXBlLCBhZ2dyYXZhdGVkIGFzc2F1bHQsIHJvYmJlcnksIHJlY2VpdmluZyBzdG9sZW4g
cHJvcGVydHkgYW5kIHBvc3Nlc3Npb24gb2YgY29jYWluZS48L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNt
aXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJz
bWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPiBvciBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRo
YWJqIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.