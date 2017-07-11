Akron man pleads not guilty to new charges for impersonating officer in Scared Straight program

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkNocmlzdG9waGVyIEhlbmRvbiBjaGFyZ2VzIC4uLiA8
L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD4mIzgyMjY7IEtpZG5hcHBpbmc6IFNldmVu
IGNvdW50cyA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBBYmR1Y3Rpb246IFNldmVuIGNvdW50cyA8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyBJbXBlcnNvbmF0aW5nIGEgcG9saWNlIG9mZmljZXI6IDE3ICgxNiBmZWxvbmllcyBhbmQg
MSBtaXNkZW1lYW5vcikgPC9wPjxwPiYjODIyNjsgSWxsZWdhbCBjb252ZXlhbmNlIG9mIGEgZGVh
ZGx5IHdlYXBvbiBpbiBhIHNjaG9vbCBzYWZldHkgem9uZTogMTMgPC9wPjxwPiYjODIyNjsgSWxs
ZWdhbCBjb252ZXlhbmNlIG9mIGEgZGVhZGx5IHdlYXBvbiBpbnRvIGEgY291cnRob3VzZTogRm91
ciA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBBc3NhdWx0OiBTZXZlbiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBDcmltaW5hbCB0
cmVzcGFzczogRm91ciA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBFbmRhbmdlcmluZyBjaGlsZHJlbjogT25lIDwv
cD48cD4gVG90YWwgY2hhcmdlczogNjAgPC9wPjxwPlNvdXJjZTogU3VtbWl0IENvdW50eSBjb3Vy
dCByZWNvcmRzPC9wPg==
PHA+QW4gQWtyb24gbWFuIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eSBUdWVzZGF5IHRvIGEgc2xldyBvZiBu
ZXcgY2hhcmdlcyBhY2N1c2luZyBoaW0gb2YgaW1wZXJzb25hdGluZyBhIHBvbGljZSBvZmZpY2Vy
IGFzIHBhcnQgb2YgYSBTY2FyZWQgU3RyYWlnaHQgcHJvZ3JhbS48L3A+PHA+Q2hyaXN0b3BoZXIg
SGVuZG9uLCAyNiwgd2FzIGFycmFpZ25lZCBvbiB0aGUgbmV3IGNoYXJnZXMgaW4gU3VtbWl0IENv
dW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291cnQgYnkgdmlzaXRpbmcgSnVkZ2UgSm9obiBFbmxvdywgc2l0
dGluZyBpbiBmb3IgSnVkZ2UgQ2hyaXN0aW5lIENyb2NlLiBIZW5kb24sIHdobyB3YXMgZHJlc3Nl
ZCBpbiBhIHN0cmlwZWQgcG9sbyBzaGlydCBhbmQgYmxhY2sgZHJlc3MgcGFudHMsIGlzIGZyZWUg
b24gYSAkMiw1MDAgYm9uZC4gPC9wPjxwPkhlbmRvbiBmYWNlcyA2MCBjaGFyZ2VzLCBhIGNvbWJp
bmF0aW9uIG9mIGZlbG9uaWVzIGFuZCBtaXNkZW1lYW5vcnMsIGluY2x1ZGluZyBhc3NhdWx0LCBr
aWRuYXBwaW5nLCBhYmR1Y3Rpb24gYW5kIGVuZGFuZ2VyaW5nIGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD5Qcm9z
ZWN1dG9ycyBzYXkgSGVuZG9uLCBkcmVzc2VkIGFzIGFuIG9mZmljZXIsIGF0dGVtcHRlZCB0byBl
bnRlciB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBKdXZlbmlsZSBEZXRlbnRpb24gQ2VudGVyIGFuZCB0aGUg
U3VtbWl0IENvdW50eSBKYWlsIGFuZCB3ZW50IHRvIHR3byBzY2hvb2xzIHdpdGggY2hpbGRyZW4g
aW4gaGFuZGN1ZmZzIGJldHdlZW4gTWFyY2ggMjkgYW5kIEFwcmlsIDYuPC9wPjxwPkhlbmRvbiBp
cyBub3QgYSBjZXJ0aWZpZWQgcGVhY2Ugb2ZmaWNlciBpbiBPaGlvLCBidXQgaGFzIGEgcGVybWl0
IHRvIGNhcnJ5IGEgY29uY2VhbGVkIHdlYXBvbi4mIzgyMzI7SGVuZG9uIHdhcyBhcnJlc3RlZCBB
cHJpbCA2IGFmdGVyIGhlIGF0dGVtcHRlZCB0byBlbnRlciB0aGUganV2ZW5pbGUgZGV0ZW50aW9u
IGNlbnRlciB3aXRoIGEgZmlyZWFybSBhbmQgYSBjaGlsZCBpbiBoYW5kY3VmZnMuIEhlIGNsYWlt
ZWQgdG8gYmUgYSByZXNvdXJjZSBvZmZpY2VyIHdvcmtpbmcgYXMgcGFydCBvZiBhIFNjYXJlZCBT
dHJhaWdodCBwcm9ncmFtLiBIZSBoYWQgYSBzZWN1cml0eSBiYWRnZSB3aXRoIHRoZSB3b3JkICYj
ODIyMDtzZWN1cml0eSYjODIyMTsgY292ZXJlZCB3aXRoIGEgYmFuZCwgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBz
YWlkLjwvcD48cD5IZW5kb24gd2FzIG9yaWdpbmFsbHkgY2hhcmdlZCB3aXRoIDEzIG9mZmVuc2Vz
LiBBIHN1cHBsZW1lbnRhbCBpbmRpY3RtZW50IGJ5IGEgU3VtbWl0IENvdW50eSBncmFuZCBqdXJ5
IGluIGxhdGUgSnVuZSBhZGRlZCA0NyBtb3JlIGNoYXJnZXMuIEhlIHdpbGwgbmV4dCBiZSBpbiBj
b3VydCBBdWcuIDEuPC9wPjxwPkRvbmFsZCBNYWxhcmNpaywgSGVuZG9uJiM4MjE3O3MgYXR0b3Ju
ZXksIHNhaWQgaGlzIGNsaWVudCBpcyBhY2N1c2VkIG9mIHRha2luZyBraWRzIHdobyBoYWQgZ290
dGVuIGludG8gdHJvdWJsZSBmcm9tIHRoZWlyIHNjaG9vbCBhbmQgYnJpbmdpbmcgdGhlbSB0byB0
aGUganV2ZW5pbGUgZGV0ZW50aW9uIGNlbnRlciwgd2hlcmUgeW91dGggb2ZmZW5kZXJzIGFyZSBo
b3VzZWQsIHRha2luZyB0aGVtIG9uIGEgdG91ciwgYW5kIHRoZW4gcmV0dXJuaW5nIHRoZW0gdG8g
c2Nob29sIG9yIHRoZWlyIHBhcmVudHMuIEhlIHNhaWQgSGVuZG9uJiM4MjE3O3MgYWltIHdhcyB0
byAmIzgyMjA7aW5zdGlsbCBhIHJlc3BlY3QgZm9yIGF1dGhvcml0eSYjODIyMTsgaW4gdGhlc2Ug
eW91bmcgcGVvcGxlIGFuZCBzb21lIHBhcmVudHMgd2VyZSBncmF0ZWZ1bCBmb3IgaGlzIGhlbHAu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtEcnVncyBhbmQgdmlvbGVuY2UgYXJlIGNvbnN1bWluZyBhIGdlbmVyYXRp
b24gb2YgY2hpbGRyZW4gaW4gQWtyb24sJiM4MjIxOyBNYWxhcmNpayBzYWlkLiAmIzgyMjA7Q2hy
aXMgSGVuZG9uIHRyaWVkIHRvIHJlYWNoIHRoZXNlIGtpZHMgdG8gc2F2ZSB0aGVtIGZyb20gYSBs
aWZlIGZhciB3b3JzZSB0aGFuIGEgcmlkZSB0byBqdXZlbmlsZSBjb3VydC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21pdGhhYmoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3
YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21pdGgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29t
L3N3YXJzbWl0aDwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.