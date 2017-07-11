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Courts

Akron man pleads not guilty to new charges for impersonating officer in Scared Straight program

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 02:40 PM | Updated: July 12, 2017 - 08:50 AM
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Defense attorney Donald Malarcik advises his client Christopher Hendon during a pretrial hearing before visiting Judge John Enlow in Summit County Court. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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