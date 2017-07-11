Akron man pleads not guilty to new charges for impersonating officer in Scared Straight program

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0KPHA+DQoJSEVORE9OIENIQVJHRVMgLi4uPC9wPg0KPHA+
DQoJ4oCiIEtpZG5hcHBpbmc6IFNldmVuIGNvdW50czwvcD4NCjxwPg0KCeKAoiBBYmR1Y3Rpb246
IFNldmVuIGNvdW50czwvcD4NCjxwPg0KCeKAoiBJbXBlcnNvbmF0aW5nIGEgcG9saWNlIG9mZmlj
ZXI6IDE3ICgxNiBmZWxvbmllcyBhbmQgMSBtaXNkZW1lYW5vcik8L3A+DQo8cD4NCgnigKIgSWxs
ZWdhbCBjb252ZXlhbmNlIG9mIGEgZGVhZGx5IHdlYXBvbiBpbiBhIHNjaG9vbCBzYWZldHkgem9u
ZTogMTM8L3A+DQo8cD4NCgnigKIgSWxsZWdhbCBjb252ZXlhbmNlIG9mIGEgZGVhZGx5IHdlYXBv
biBpbnRvIGEgY291cnRob3VzZTogRm91cjwvcD4NCjxwPg0KCeKAoiBBc3NhdWx0OiBTZXZlbjwv
cD4NCjxwPg0KCeKAoiBDcmltaW5hbCBUcmVzcGFzczogRm91cjwvcD4NCjxwPg0KCeKAoiBFbmRh
bmdlcmluZyBjaGlsZHJlbjogT25lPC9wPg0KPHA+DQoJVG90YWwgY2hhcmdlczogNjA8L3A+DQo8
cD4NCglTb3VyY2U6IFN1bW1pdCBDb3VudHkgY291cnQgcmVjb3JkczwvcD4NCg==
PHA+DQoJQW4gQWtyb24gbWFuIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eSBUdWVzZGF5IHRvIGEgc2xldyBv
ZiBuZXcgY2hhcmdlcyBmaWxlZCBhZ2FpbnN0IGhpbSBmb3IgaW1wZXJzb25hdGluZyBhIHBvbGlj
ZSBvZmZpY2VyIGFzIHBhcnQgb2YgYSBTY2FyZWQgU3RyYWlnaHQgcHJvZ3JhbS48L3A+DQo8cD4N
CglDaHJpc3RvcGhlciBIZW5kb24sIDI2LCB3YXMgYXJyYWlnbmVkIG9uIHRoZSBuZXcgY2hhcmdl
cyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCBieSB2aXNpdGluZyBKdWRnZSBK
b2huIEVubG93LCBzaXR0aW5nIGluIGZvciBKdWRnZSBDaHJpc3RpbmUgQ3JvY2UuIEhlbmRvbiwg
d2hvIHdhcyBkcmVzc2VkIGluIGEgc3RyaXBwZWQgUG9sby1zdHlsZSBzaGlydCBhbmQgYmxhY2sg
ZHJlc3MgcGFudHMsIGlzIGZyZWUgb24gYSAkMiw1MDAgYm9uZC48L3A+DQo8cD4NCglIZW5kb24g
ZmFjZXMgNjAgY2hhcmdlcywgYSBjb21iaW5hdGlvbiBvZiBmZWxvbmllcyBhbmQgbWlzZGVtZWFu
b3JzLCBpbmNsdWRpbmcgYXNzYXVsdCwga2lkbmFwcGluZywgYWJkdWN0aW9uIGFuZCBlbmRhbmdl
cmluZyBjaGlsZHJlbi48L3A+DQo8cD4NCglQcm9zZWN1dG9ycyBzYXkgSGVuZG9uLCBkcmVzc2Vk
IGFzIGFuIG9mZmljZXIsIGF0dGVtcHRlZCB0byBlbnRlciB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBKdXZl
bmlsZSBEZXRlbnRpb24gQ2VudGVyIGFuZCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBKYWlsIGFuZCB3ZW50
IHRvIHR3byBzY2hvb2xzIHdpdGggY2hpbGRyZW4gaW4gaGFuZGN1ZmZzIGJldHdlZW4gTWFyY2gg
MjkgYW5kIEFwcmlsIDYuPC9wPg0KPHA+DQoJSGVuZG9uIGlzIG5vdCBhIGNlcnRpZmllZCBwZWFj
ZSBvZmZpY2VyIGluIE9oaW8sIGJ1dCBoYXMgYSBwZXJtaXQgdG8gY2FycnkgYSBjb25jZWFsZWQg
d2VhcG9uLuKAqEhlbmRvbiB3YXMgYXJyZXN0ZWQgQXByaWwgNiBhZnRlciBoZSBhdHRlbXB0ZWQg
dG8gZW50ZXIgdGhlIGp1dmVuaWxlIGRldGVudGlvbiBjZW50ZXIgd2l0aCBhIGZpcmVhcm0gYW5k
IGEgY2hpbGQgaW4gaGFuZGN1ZmZzLiBIZSBjbGFpbWVkIHRvIGJlIGEgcmVzb3VyY2Ugb2ZmaWNl
ciB3b3JraW5nIGFzIHBhcnQgb2YgYSBTY2FyZWQgU3RyYWlnaHQgcHJvZ3JhbS4gSGUgaGFkIGEg
c2VjdXJpdHkgYmFkZ2Ugd2l0aCB0aGUgd29yZCDigJxzZWN1cml0eeKAnSBjb3ZlcmVkIHdpdGgg
YSBiYW5kLCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJSGVuZG9uIHdhcyBvcmlnaW5h
bGx5IGNoYXJnZWQgd2l0aCAxMyBvZmZlbnNlcy4gQSBzdXBwbGVtZW50YWwgaW5kaWN0bWVudCBi
eSBhIFN1bW1pdCBDb3VudHkgZ3JhbmQganVyeSBpbiBsYXRlIEp1bmUgYWRkZWQgNDcgbW9yZSBj
aGFyZ2VzLiBIZSB3aWxsIG5leHQgYmUgaW4gY291cnQgQXVnLiAxLjwvcD4NCjxwPg0KCURvbiBN
YWxhcmNpaywgSGVuZG9u4oCZcyBhdHRvcm5leSwgc2FpZCBoaXMgY2xpZW50IGlzIGFjY3VzZWQg
b2YgdGFraW5nIGtpZHMgd2hvIGhhZCBnb3R0ZW4gaW50byB0cm91YmxlIGZyb20gdGhlaXIgc2No
b29sIGFuZCBicmluZ2luZyB0aGVtIHRvIHRoZSBqdXZlbmlsZSBkZXRlbnRpb24gY2VudGVyLCB3
aGVyZSB5b3V0aCBvZmZlbmRlcnMgYXJlIGhvdXNlZCwgdGFraW5nIHRoZW0gb24gYSB0b3VyLCBh
bmQgdGhlbiByZXR1cm5pbmcgdGhlbSB0byBzY2hvb2wgb3IgdGhlaXIgcGFyZW50cy4gSGUgc2Fp
ZCBIZW5kb27igJlzIGFpbSB3YXMgdG8g4oCcaW5zdGlsbCBhIHJlc3BlY3QgZm9yIGF1dGhvcml0
eeKAnSBpbiB0aGVzZSB5b3VuZyBwZW9wbGUgYW5kIHNvbWUgcGFyZW50cyB3ZXJlIGdyYXRlZnVs
IGZvciBoaXMgaGVscC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxEcnVncyBhbmQgdmlvbGVuY2UgYXJlIGNvbnN1
bWluZyBhIGdlbmVyYXRpb24gb2YgY2hpbGRyZW4gaW4gQWtyb24s4oCdIE1hbGFyY2lrIHNhaWQu
IOKAnENocmlzIEhlbmRvbiB0cmllZCB0byByZWFjaCB0aGVzZSBraWRzIHRvIHNhdmUgdGhlbSBm
cm9tIGEgbGlmZSBmYXIgd29yc2UgdGhhbiBhIHJpZGUgdG8ganV2ZW5pbGUgY291cnQu4oCdPC9w
Pg0KPHA+DQoJU3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcw
NSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fy
c21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNw
O0Bzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vazogPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29r
LmNvbS9zd2Fyc21pdGg8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.