All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man seeks early release after serving 3 months of year-long jail sentence for shooting death

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 22, 2017 - 05:03 PM | Updated: February 22, 2017 - 05:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Crystal Thomas the mother of Marcus Glover talks of her opposition of the early release request of David Hillis as she sits in her apartment in Barberton. David Hillis shot and killed Marcus Glover as Glover was running away from him after Hillis said Glover and another man attempted to rob him in his home. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

homeshow_04 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Gardens sprout from concrete at Akron Home & Flower Show - 9:38 PM

February isn’t normally garden-planting season.

Bob Dyer: The rest of the story on TSA PreChecks - 9:37 PM
johnson23Cut_01
Family of firefighter killed crossing Route 8 files suit challenging ruling her death was suicide - 9:38 PM
24-year-old man killed in work-related accident at Akron recycling facility - 9:38 PM
Akron to conduct information sessions on college and career academies - 9:39 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next