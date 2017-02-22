Akron man seeks early release after serving three months of yearlong sentence in shooting death

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPlRoZSBjYXNlIC4uLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRM
X0JvZHlUeHQtLT48cD5BdWcuIDcsIDIwMTU6IERhdmlkIEhpbGxpcyBzaG9vdHMgYW5kIGtpbGxz
IE1hcmN1cyBHbG92ZXIgYWZ0ZXIgR2xvdmVyIGZsZWVzIGZyb20gSGlsbGlzJiM4MjE3OyBob21l
LiBIaWxsaXMgY2xhaW1zIEdsb3ZlciBhbmQgYW5vdGhlciBtYW4sIFRlcnJ5IFRhcnQsIGZvcmNl
ZCB0aGVpciB3YXkgaW50byBoaXMgaG9tZS48L3A+PHA+QXVnLiA0LCAyMDE2OiBUYXJ0IHBsZWFk
cyBndWlsdHkgdG8gaW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyIHdpdGggYSBndW4gc3BlY2lmaWNh
dGlvbi4gPC9wPjxwPkF1Zy4gMTc6IEhpbGxpcyBwbGVhZHMgZ3VpbHR5IHRvIHZvbHVudGFyeSBt
YW5zbGF1Z2h0ZXIuPC9wPjxwPk9jdC4gMjY6IFRhcnQgaXMgc2VudGVuY2VkIHRvIG5pbmUgeWVh
cnMgaW4gcHJpc29uLCB3aXRoIHRoZSBqdWRnZSBub3RpbmcgaGlzIHByaW9yIGNyaW1pbmFsIHJl
Y29yZC48L3A+PHA+Tm92LiAxNjogSGlsbGlzIGlzIHNlbnRlbmNlZCB0byBvbmUgeWVhciBpbiB0
aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBKYWlsLjwvcD4=
PHA+TWFyY3VzIEdsb3ZlciYjODIxNztzIGZhbWlseSB3YXNuJiM4MjE3O3QgaGFwcHkgd2hlbiB0
aGUgbWFuIHdobyBzaG90IGFuZCBraWxsZWQgaGltIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgdG8gb25seSBvbmUg
eWVhciBpbiBqYWlsLjwvcD48cD5UaGUgZmFtaWx5IHdpbGwgYmUgZXZlbiBsZXNzIGhhcHB5IGlm
IHRoYXQgbWFuIGdldHMgb3V0IGFmdGVyIHNlcnZpbmcgb25seSB0aHJlZSBtb250aHMuPC9wPjxw
PktlcnJ5IE8mIzgyMTc7QnJpZW4sIHRoZSBhdHRvcm5leSBmb3IgRGF2aWQgSGlsbGlzLCByZWNl
bnRseSBmaWxlZCBhIG1vdGlvbiByZXF1ZXN0aW5nIHRoYXQgSGlsbGlzJiM4MjE3OyBzZW50ZW5j
ZSBiZSBtb2RpZmllZCB0byBwZXJtaXQgaGltIHRvIHNlcnZlIHRoZSByZW1haW5kZXIgb2YgaGlz
IHRpbWUgdGhyb3VnaCBob21lIGluY2FyY2VyYXRpb24gb3Igd29yayByZWxlYXNlIGZyb20gdGhl
IGphaWwuPC9wPjxwPkdsb3ZlciYjODIxNztzIGZhbWlseSwgd2hvIGhhZCBwdXNoZWQgZm9yIEhp
bGxpcyB0byBnZXQgc2VyaW91cyBwcmlzb24gdGltZSwgaXMgbGl2aWQgYWJvdXQgdGhlIHJlcXVl
c3QgYW5kIHBsYW5zIHRvIGJvbWJhcmQgUmljaGFyZCBSZWluYm9sZCwgdGhlIHZpc2l0aW5nIGp1
ZGdlIGFzc2lnbmVkIHRvIHRoZSBjYXNlLCB3aXRoIGxldHRlcnMgYXNraW5nIGhpbSB0byByZWpl
Y3QgaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdvdWxkIGJlIHZlcnkgdXBzZXQgaWYgdGhleSBsZXQgaGlt
IGdvLCYjODIyMTsgc2FpZCBDcnlzdGFsIFRob21hcywgR2xvdmVyJiM4MjE3O3MgbW90aGVyLiAm
IzgyMjA7VGhhdCB3b3VsZCBiZSBhIHNsYXAgaW4gdGhlIGZhY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUg
U3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGZpbGVkIGFuIG9iamVjdGlv
biB0byB0aGUgcmVxdWVzdCB3aXRoIHRoZSBjb3VydC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHN0cm9uZ2x5
IG9wcG9zZSBhbnkgZWFybHkgcmVsZWFzZSBmb3IgRGF2aWQgSGlsbGlzLiBIZSBzaG90IGFuZCBr
aWxsZWQgTWFyY3VzIEdsb3ZlciBhbmQgY2F1c2VkIE1yLiBHbG92ZXImIzgyMTc7cyBmYW1pbHkg
aW1tZW5zZSBwYWluIGFuZCBzdWZmZXJpbmcsJiM4MjIxOyBTdW1taXQgQ291bnR5IFByb3NlY3V0
b3IgU2hlcnJpIEJldmFuIFdhbHNoIHNhaWQgaW4gYW4gZW1haWwuICYjODIyMDtIaWxsaXMgaGFz
IG9ubHkgc2VydmVkIHRocmVlIG1vbnRocyBvZiBoaXMgc2VudGVuY2UgYW5kIHNob3VsZCByZW1h
aW4gYmVoaW5kIGJhcnMgdW50aWwgdGhhdCBzZW50ZW5jZSBpcyBjb21wbGV0ZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlJlaW5ib2xkIGhhc24mIzgyMTc7dCBtYWRlIGEgZGVjaXNpb24gb24gdGhlIHJlcXVlc3Qu
PC9wPjxwPkhpbGxpcywgMjIsIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IGluIEF1Z3VzdCB0byB2b2x1bnRhcnkg
bWFuc2xhdWdodGVyIGluIHRoZSBBdWd1c3QgMjAxNSBzaG9vdGluZyBkZWF0aCBvZiBHbG92ZXIs
IDI1LiBIaWxsaXMgY2xhaW1lZCBoZSBzaG90IEdsb3ZlciBhZnRlciBHbG92ZXIgYW5kIFRlcnJ5
IFRhcnQgZm9yY2VkIHRoZWlyIHdheSBpbnRvIGhpcyBIaWxiaXNoIEF2ZW51ZSBob21lIGFuZCB0
cmllZCB0byByb2IgaGltLiBIaWxsaXMgZmlyZWQgc2hvdHMgYXQgdGhlIGZsZWVpbmcgbWVuIGZy
b20gaGlzIGZyb250IHBvcmNoLjwvcD48cD5BIGJ1bGxldCBzdHJ1Y2sgR2xvdmVyIGluIHRoZSBo
ZWFkIGFib3V0IDcwIHlhcmRzIGZyb20gSGlsbGlzJiM4MjE3OyBwcm9wZXJ0eS4gVGFydCBjbGFp
bWVkIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgd2FzIGEgZHJ1ZyBkZWFsIGdvbmUgYmFkLjwvcD48cD5IaWxsaXMg
ZmFjZWQgdGhyZWUgdG8gMTEgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uLiBSZWluYm9sZCBzZW50ZW5jZWQgSGls
bGlzIGluIG1pZC1Ob3ZlbWJlciB0byBzaXggeWVhcnMsIGJ1dCB0aGVuIHN1c3BlbmRlZCBmaXZl
IHllYXJzIGFuZCBvcmRlcmVkIHRoYXQgaGUgc2VydmUgb25lIHllYXIgaW4gdGhlIFN1bW1pdCBD
b3VudHkgSmFpbC4gPC9wPjxwPlRoZSBHbG92ZXIgZmFtaWx5IHRoaW5rcyBIaWxsaXMgaGFzIGJl
ZW4gZ2l2ZW4gcHJlZmVyZW50aWFsIHRyZWF0bWVudCBiZWNhdXNlIG9mIGhpcyBmYW1pbHkgY29u
bmVjdGlvbnMgJiM4MjEyOyBoaXMgZmF0aGVyIGlzIGEgcmV0aXJlZCBTdW1taXQgQ291bnR5IHNo
ZXJpZmYmIzgyMTc7cyBkZXB1dHkgYW5kIGhpcyBtb3RoZXIgd29ya3MgZm9yIHRoZSBjb3VydCAm
IzgyMTI7IGFuZCBiZWNhdXNlIGhlIGlzIHdoaXRlLCB3aGlsZSBHbG92ZXIgd2FzIGJsYWNrLjwv
cD48cD5PJiM4MjE3O0JyaWVuIHdyb3RlIGluIGhpcyByZXF1ZXN0IHRoYXQgSGlsbGlzIGhhcyBo
YWQgbm8gZGlzY2lwbGluYXJ5IHByb2JsZW1zIHNpbmNlIGhlIGJlZ2FuIHNlcnZpbmcgaGlzIHRp
bWUgaW4gdGhlIGphaWwuIEhlIHNhaWQgSGlsbGlzIGhhcyBhIGpvYiB3YWl0aW5nIGZvciBoaW0g
d2hlbiBoZSBpcyByZWxlYXNlZC4gSGUgbm90ZWQgdGhhdCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBKYWls
IGhhcyBhIHdvcmstcmVsZWFzZSBwcm9ncmFtLjwvcD48cD5UaG9tYXMgc2FpZCB0aGUgZmFtaWx5
IHdhcyBhbnRpY2lwYXRpbmcgdGhhdCBIaWxsaXMgbWlnaHQgcmVxdWVzdCBhbiBlYXJseSByZWxl
YXNlLCBidXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGV4cGVjdCB0aGlzIHRvIGhhcHBlbiB1bnRpbCBhZnRlciBo
ZSBoYWQgc2VydmVkIGF0IGxlYXN0IHNpeCBtb250aHMgaW4gamFpbC4gTW9yZSB0aGFuIGEgZG96
ZW4gb2YgR2xvdmVyJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzIGhhdmUgd3JpdHRlbiBsZXR0
ZXJzIHRoYXQgVGhvbWFzIHBsYW5zIHRvIGRlbGl2ZXIgdG8gdGhlIGNvdXJ0IHRoaXMgd2Vlaywg
dXJnaW5nIFJlaW5ib2xkIHRvIGtlZXAgSGlsbGlzIGluIGphaWwgZm9yIGhpcyBmdWxsIHNlbnRl
bmNlLjwvcD48cD5UaG9tYXMgYmVjYW1lIGVtb3Rpb25hbCBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uIGFz
IHNoZSBzYXQgaW4gdGhlIGxpdmluZyByb29tIG9mIGhlciBCYXJiZXJ0b24gYXBhcnRtZW50IGFu
ZCB0YWxrZWQgYWJvdXQgaGVyIGZydXN0cmF0aW9uIHdpdGggdGhpcyBjYXNlLiBTaGUgY29tcGFy
ZWQgdGhlIGV4cGVyaWVuY2UgdG8gaGF2aW5nIGEgd291bmQgdGhhdCBiZWdpbnMgdG8gaGVhbCBh
bmQgaXMgYWdncmF2YXRlZCBhZ2Fpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgbWFrZSBpdCBzZWVtIGxp
a2UgbXkgc29uJiM4MjE3O3MgbGlmZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbWF0dGVyLCYjODIyMTsgVGhvbWFz
IHNhaWQsIGNyeWluZy4gJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgcmlnaHQuIFdlIGFyZSB0aGUg
dmljdGltcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBHbG92ZXIgZmFtaWx5IGhhcyBiZWVuIG1lZXRpbmcg
d2l0aCBhdHRvcm5leXMgYW5kIG1pZ2h0IGZpbGUgYSB3cm9uZ2Z1bC1kZWF0aCBsYXdzdWl0IGFn
YWluc3QgSGlsbGlzLjwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQg
MzMwLTk5Ni0zNzA1LCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IGFuZCBvbiBUd2l0dGVyOjxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.