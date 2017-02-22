All CATEGORIES
☰ Menu

Crime and courts

Akron man seeks early release after serving three months of yearlong sentence in shooting death

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 22, 2017 - 05:03 PM | Updated: February 23, 2017 - 11:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Crystal Thomas the mother of Marcus Glover talks of her opposition of the early release request of David Hillis as she sits in her apartment in Barberton. David Hillis shot and killed Marcus Glover as Glover was running away from him after Hillis said Glover and another man attempted to rob him in his home. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

mcarthurs27cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
McArthur’s Brew House set to open March 3 in Cuyahoga Falls

It wasn’t the most pleasant of signs. But it was a sign nonetheless.

Regional news briefs — Feb. 27, 2017
paxton27cut
‘Apollo 13,’ ‘Titanic’ and ‘Aliens’ actor Bill Paxton dies at 61
goodnews27_rescue_01
Good News — Feb. 27
Macedonia to build police, fire memorial and display World Trade Center beam - 7:54 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next