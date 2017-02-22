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Crime and courts

Akron man seeks early release after serving three months of yearlong sentence in shooting death

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 22, 2017 - 05:03 PM | Updated: February 23, 2017 - 11:39 AM
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Crystal Thomas the mother of Marcus Glover talks of her opposition of the early release request of David Hillis as she sits in her apartment in Barberton. David Hillis shot and killed Marcus Glover as Glover was running away from him after Hillis said Glover and another man attempted to rob him in his home. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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