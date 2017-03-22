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Akron man sentenced to 10 years in prison for shooting death after emotional hearing

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 22, 2017 - 02:17 PM | Updated: March 22, 2017 - 06:38 PM
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Chinille Hunt (left) wife of victim Erick Hunt, Sr., is hugged by Monique Mingo, Darien Mingo, after her son's sentencing for the shooting death of Hunt in the courtroom of Summit County Common Pleas Court Judge Joy Malek Oldfield on Wednesday in Akron. Mingo, who plead guilty of involuntary manslaughter, was sentenced to 10 years in prison, 9 years for the involuntary manslaughter and one year on the gun specification. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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