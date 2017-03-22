Akron man sentenced to 10 years in prison for shooting death after emotional hearing

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9ubGluZSBFeHRyYTo8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRM
X0JvZHlUeHQtLT48cD5WaXNpdCBPaGlvLmNvbSB0byBzZWUgYSB2aWRlbyBvZiBEYXJpZW4gTWlu
Z28gc3BlYWtpbmcgZHVyaW5nIGhpcyBzZW50ZW5jaW5nIFdlZG5lc2RheSBpbiBTdW1taXQgQ291
bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydC48L3A+
PHA+VHdvIEFrcm9uIHdvbWVuIGVtYnJhY2VkIGFuZCBjb21mb3J0ZWQgZWFjaCBvdGhlciBXZWRu
ZXNkYXkgaW4gYSBTdW1taXQgQ291bnR5IGNvdXJ0cm9vbS48L3A+PHA+VGhleSBoYWQgbmV2ZXIg
YmVmb3JlIG1ldCwgYnV0IHNoYXJlZCBhIG11dHVhbCBncmllZiBhbmQgc29ycm93LiA8L3A+PHA+
Q2hpbmlsbGUgSHVudCBsb3N0IGhlciBodXNiYW5kIGluIGEgRGVjZW1iZXIgMjAxNSBzaG9vdGlu
Zy4gTW9uaXF1ZSBNaW5nbyBoYWQganVzdCB3YXRjaGVkIGhlciBzb24gc2VudGVuY2VkIHRvIHBy
aXNvbiBvbiBXZWRuZXNkYXkgZm9yIHB1bGxpbmcgdGhlIHRyaWdnZXIuPC9wPjxwPlRoZWlyIGVt
YnJhY2UgY2FwcGVkIGFuIGVtb3Rpb25hbCBzZW50ZW5jaW5nIGluIHdoaWNoIHRoZSBmYW1pbGll
cyBvZiBEYXJpZW4gTWluZ28gYW5kIEVyaWNrIEh1bnQgU3IuIHBhY2tlZCB0aGUgY291cnRyb29t
IGFuZCByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgZnJvbSBlYWNoIGdhdmUgdGVhcmZ1bCBzdGF0ZW1lbnRzLiBU
aGUgY29tbW9uIHRoZW1lcyB3ZXJlIHJlZ3JldCwgZm9yZ2l2ZW5lc3MgYW5kIGNvbmNlcm4gZm9y
IHRoZSB2aW9sZW5jZSBwbGFndWluZyB0aGUgQWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbiBjb21tdW5pdHkuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb21lIGhlcmUgdG8gYmVhdCB5b3UgZG93biB3aXRo
IGhhdGVmdWwgd29yZHMsIG5vciB0byB3aXNoIGhlbGwgdXBvbiB5b3UsJiM4MjIxOyBDaGluaWxs
ZSBIdW50IHNhaWQgdG8gTWluZ28uICYjODIyMDtCdXQgSSYjODIxNzttIHByYXlpbmcgZm9yIHlv
dS4gSSYjODIxNzttIHByYXlpbmcgeW91IHdpbGwgbWFrZSBhIGNoYW5nZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pkh1bnQgcGF1c2VkIHRvIHdpcGUgYXdheSB0ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBoYXZlIGFu
IG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciBiZXR0ZXIgY2hvaWNlcyBpbiB5b3VyIGxpZmUsJiM4MjIxOyBzaGUg
Y29udGludWVkLiAmIzgyMjA7RXJpY2sgY2FuJiM4MjE3O3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NaW5nbywg
MjMsIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IEZlYi4gOSB0byBpbnZvbHVudGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgd2l0
aCBhIGd1biBzcGVjaWZpY2F0aW9uIGZvciB0aGUgRGVjLiAxOSwgMjAxNSwgc2hvb3RpbmcgZGVh
dGggb2YgSHVudCwgNDcsIGF0IGFuIGFwYXJ0bWVudCBvbiBXZXN0IExvbmcgU3RyZWV0IGluIEFr
cm9uLiBQcm9zZWN1dG9ycyBzYXkgSHVudCB3YXMgc2hvdCBmb3VyIHRpbWVzLCBpbmNsdWRpbmcg
b25jZSBpbiB0aGUgYmFjay48L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgSnVkZ2Ug
Sm95IE1hbGVrIE9sZGZpZWxkLCB3aG8gaGFkIHRlYXJzIGluIGhlciBleWVzIGFzIHNoZSBzcG9r
ZSwgc2VudGVuY2VkIE1pbmdvIHRvIG5pbmUgeWVhcnMgb24gdGhlIGludm9sdW50YXJ5IG1hbnNs
YXVnaHRlciBjaGFyZ2UgYW5kIGFub3RoZXIgeWVhciBvbiB0aGUgZ3VuIHNwZWNpZmljYXRpb24s
IGZvciBhIHRvdGFsIG9mIDEwIHllYXJzLiBIZSBmYWNlZCB1cCB0byAxMiB5ZWFycy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1lvdSB3aWxsIGJlIGEgeW91bmdlciBtYW4gdGhhbiBNci4gSHVudCB3YXMgd2hlbiBo
ZSBkaWVkIHdoZW4geW91IGdldCBvdXQgb2YgcHJpc29uLCYjODIyMTsgdGhlIGp1ZGdlIHNhaWQu
PC9wPjxwPkFzc2lzdGFudCBTdW1taXQgQ291bnR5IFByb3NlY3V0b3IgSm9uYXRoYW4gQmF1bW9l
bCBzYWlkIE1pbmdvIHdhcyBkZWFsaW5nIGRydWdzIGF0IHRoZSBhcGFydG1lbnQgd2hlcmUgdGhl
IHNob290aW5nIGhhcHBlbmVkLiBIZSBzYWlkIEh1bnQga25vY2tlZCBvbiB0aGUgZG9vciBhbmQg
TWluZ28gYW5zd2VyZWQuIEEgd29tYW4gaW4gdGhlIGFwYXJ0bWVudCBoZWFyZCBNaW5nbyB0YWxr
aW5nIHRvIEh1bnQgYW5kIHRoZW4gZ3Vuc2hvdHMuIEh1bnQgc3R1bWJsZWQgb3V0IG9mIHRoZSBh
cGFydG1lbnQgYW5kIGNvbGxhcHNlZC48L3A+PHA+QmF1bW9lbCBzYWlkIEh1bnQgbWF5IGhhdmUg
Z29uZSB0byB0aGUgYXBhcnRtZW50IHRvIGdldCBNaW5nbyBvdXQgYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgZGVh
bGluZyBkcnVncy4gQ2FybGEgSHVudCwgSHVudCYjODIxNztzIHNpc3Rlciwgd2FzIGxpdmluZyBp
biB0aGUgYXBhcnRtZW50LCB3aGljaCBNaW5nbyB3YXMgdmlzaXRpbmcuPC9wPjxwPkJhdW1vZWwg
dXJnZWQgT2xkZmllbGQgdG8gZ2l2ZSBNaW5nbyB0aGUgbWF4aW11bSBwb3NzaWJsZSBzZW50ZW5j
ZS48L3A+PHA+VmluY2VudCBQZXRlcnNvbiBTci4sIHRoZSBwYXN0b3Igb2YgUHJvdmlkZW5jZSBC
YXB0aXN0IENodXJjaCB3aGVyZSBIdW50IGF0dGVuZGVkLCBzYWlkIEh1bnQgaGFkIGEgdHJvdWJs
ZWQgcGFzdCwgYnV0IHR1cm5lZCBoaXMgbGlmZSBhcm91bmQgYW5kIGhhZCBiZWNvbWUgb25lIG9m
IGhpcyAmIzgyMjA7Z3JlYXRlc3QgZXZhbmdlbGlzdHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZl
cnlvbmUgaXMgbm90IGVxdWlwcGVkIHRvIGRlYWwgd2l0aCBwZW9wbGUgb24gdGhlIHN0cmVldCwm
IzgyMjE7IFBldGVyc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSB3b3VsZCBnbyBvdXQgb24gdGhlIHN0cmVl
dC4gSGUganVzdCByZWFsbHkgd2FudGVkIHRvIHNlZSB0aGUgbGl2ZXMgb2YgeW91bmcgYnJvdGhl
cnMgYW5kIHlvdW5nIHBlb3BsZSBjb252ZXJ0ZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QZXRlcnNvbiBzYWlk
IGhlIGlzIGludm9sdmVkIHdpdGggTXkgQnJvdGhlciYjODIxNztzIEtlZXBlciwgd2hpY2gsIGFz
IHBhcnQgb2YgaXRzIGVmZm9ydHMsIHJlYWNoZXMgb3V0IHRvIHlvdW5nIG1lbiBpbiBwcmlzb24u
IEhlIHNhaWQgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgcHJvZ3JhbSB3aWxsIHNlbmQgbGV0dGVycyB0byBNaW5n
byB3aGlsZSBoZSBpcyBpbmNhcmNlcmF0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoYXQgaXMg
d2hhdCBFcmljayB3b3VsZCBoYXZlIHdhbnRlZCwmIzgyMjE7IFBldGVyc29uIHNhaWQsIHByb21w
dGluZyBNaW5nbyB0byBjcnkuICYjODIyMDtXZSBhbGwgZm9yZ2l2ZSB5b3UuIE5vIG9uZSBpcyBm
b3JnZXR0aW5nIGFib3V0IHlvdS4gTm8gb25lIGlzIHR1cm5pbmcgdGhlaXIgYmFjayBvbiB5b3Uu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5QZXRlcnNvbiB1cmdlZCBNaW5nbyB0byB0YWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiB0
aGUgcHJvZ3JhbXMgYXZhaWxhYmxlIHRvIGhpbSBpbiBwcmlzb24gYW5kLCB3aGVuIGhpcyB0aW1l
IGlzIGRvbmUsIGJlY29tZSBhIHBvc2l0aXZlIHJvbGUgbW9kZWwgZm9yIG90aGVyIHlvdW5nIGJs
YWNrIG1lbi4gSWYgTWluZ28gZG9lcyB0aGlzLCBQZXRlcnNvbiBzYWlkLCBIdW50JiM4MjE3O3Mg
ZGVhdGggJiM4MjIwO3dvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYmVlbiBpbiB2YWluLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TWluZ28mIzgyMTc7cyBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBhc2tlZCBPbGRmaWVsZCB0byBjb25zaWRl
ciBhIGxpZ2h0ZXIgc2VudGVuY2UsIG5vdGluZyBoaXMgbGFjayBvZiBhIHNlcmlvdXMgcHJpb3Ig
Y3JpbWluYWwgcmVjb3JkLiBUaGV5IGFsc28gYXBvbG9naXplZCB0byB0aGUgSHVudCBmYW1pbHku
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGh1cnQgZm9yIHlvdSwmIzgyMjE7IE1vbmlxdWUgTWluZ28gdG9sZCB0
aGUgSHVudHMuPC9wPjxwPk1pbmdvIHNhaWQgaGVyIHNvbiBjYWxsZWQgaGVyIGNyeWluZyBvbiB0
aGUgbmlnaHQgb2YgdGhlIHNob290aW5nIGFuZCBzYWlkLCAmIzgyMjA7SGVscCBtZS4gSSBraWxs
ZWQgc29tZWJvZHksIEkgdGhpbmsuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGUgYXNrZWQgd2hvbSBoZSBoYWQg
a2lsbGVkIGFuZCBoZSBhbnN3ZXJlZCwgJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdy4mIzgyMjE7
IFRoZSB0d28gb2YgdGhlbSB3ZW50IHRvZ2V0aGVyIHRvIHRoZSBwb2xpY2Ugc3RhdGlvbiB3aGVy
ZSBNaW5nbyB0dXJuZWQgaGltc2VsZiBpbi48L3A+PHA+TW9uaXF1ZSBNaW5nbyBzYWlkIERhcmll
biYjODIxNztzIGZhdGhlciB3YXMgYSByZXBlYXQgb2ZmZW5kZXIuIFNoZSBpcyBub3cgY2FyaW5n
IGZvciBEYXJpZW4mIzgyMTc7cyBzb24sIE5vYWgsIHdobyBpcyAxLiBTaGUgc2FpZCBEYXJpZW4g
aGFzIG5ldmVyIGhlbGQgaGlzIHNvbiBiZWNhdXNlIGhlIGhhcyBiZWVuIGluIGphaWwgc2luY2Ug
aGUgd2FzIGJvcm4uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRoYXQgZm9yIE5v
YWgsJiM4MjIxOyBNb25pcXVlIE1pbmdvIHNhaWQuPC9wPjxwPkNyeXN0YWwgUGF5bnRoZXIsIE1p
bmdvJiM4MjE3O3MgY291c2luLCBzYWlkIGhlciBjb3VzaW4gaXMgYWxyZWFkeSB0YWxraW5nIGFi
b3V0IGJlaW5nIGEgbWVudG9yLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgcmVhbGl6ZSB0aGVyZSBpcyBhIGxh
Y2sgb2Ygc3Ryb25nIEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gZmF0aGVycyBpbiBvdXIgY29tbXVuaXR5LCYj
ODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBrbm93IHdoYXQgdGhlIHByb2JsZW1zIGFyZS4gV2Ug
a25vdyBldmVyeW9uZSBoYXMgYSBwdXJwb3NlLiBEYXJpZW4gaGFzIHJlYWxpemVkIGhlIGhhcyBh
IGdyZWF0ZXIgcHVycG9zZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1pbmdvIGFwb2xvZ2l6ZWQgdG8gdGhlIEh1
bnQgZmFtaWx5IGFuZCBoaXMgb3duIGZhbWlseSBhbmQgdGhhbmtlZCB0aGVtIGZvciB0aGVpciBz
dXBwb3J0LiBIZSBzYWlkIGhlIHJlZ3JldHMgd2hhdCBoYXBwZW5lZCBhbmQgd2FudHMgdG8gbGVh
cm4gZnJvbSBpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Zyb20gdGhpcyBwb2ludCBvbiwgeW91IHdvbiYjODIx
Nzt0IGhhdmUgYW55IG1vcmUgdHJvdWJsZSBmcm9tIG1lLCYjODIyMTsgaGUgcHJvbWlzZWQgT2xk
ZmllbGQuPC9wPjxwPk9sZGZpZWxkIGNyZWRpdGVkIE1pbmdvIGZvciB0YWtpbmcgcmVzcG9uc2li
aWxpdHkgZm9yIHdoYXQgaGUgZGlkLCBidXQgc2FpZCBoZSBtdXN0IGJlIHB1bmlzaGVkLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSBob3BlIHdoZW4geW91JiM4MjE3O3JlIHJlbGVhc2VkLCB5b3UmIzgyMTc7bGwg
bWFrZSBnb29kIGNob2ljZXMsJiM4MjIxOyBzaGUgdG9sZCBoaW0uPC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBX
YXJzbWl0aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpz
d2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4gYW5kIG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fy
c21pdGhhYmoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.