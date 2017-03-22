All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man sentenced to 10 years in prison for shooting death after emotional hearing

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 22, 2017 - 02:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chinille Hunt (left) wife of victim Erick Hunt, Sr., is hugged by Monique Mingo, Darien Mingo, after her son's sentencing for the shooting death of Hunt in the courtroom of Summit County Common Pleas Court Judge Joy Malek Oldfield on Wednesday in Akron. Mingo, who plead guilty of involuntary manslaughter, was sentenced to 10 years in prison, 9 years for the involuntary manslaughter and one year on the gun specification. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

markets23cut_05 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Final housing study provides shocking statistics on where higher-paid workers live and how cheap Akron houses really are - 8:58 AM

Akron now has the last of three housing studies. And some findings have floored even its experts.

mingo23cut_01
Akron man sentenced to 10 years in prison for shooting death after emotional hearing
amuse23cut_08
Crazy rides and critters: I-X Indoor Amusement Park offers cure for chilly weather blues
Bob Dyer: Snipers get a comedy discount
census23web
Northeast Ohio continues to lose population - 8:46 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next