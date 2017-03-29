Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IFBoaWxsaXAgQmF0dGxlIGFuZCBoaXMgd2lmZSB3ZXJlIHVzaW5n
IGNvY2FpbmUgYW5kIGRyaW5raW5nIG9uIHRoZSBuaWdodCBiZWZvcmUgaGVyIGRlYXRoIHdoZW4g
dGhleSBjYWxsZWQgcG9saWNlIHRvIHJlcG9ydCBoZWFyaW5nIG5vaXNlcyBhbmQgdm9pY2VzIGlu
IHRoZWlyIEdvb2R5ZWFyIEhlaWdodHMgaG9tZS48L3A+PHA+T2ZmaWNlcnMgZm91bmQgbm8gb25l
IGVsc2UgaW4gdGhlIGhvdXNlLjwvcD48cD5CYXR0bGUgY2FsbGVkIHBvbGljZSBhZ2FpbiB0aGUg
bmV4dCBtb3JuaW5nIHRvIHNheSBoZSBoYWQgYWNjaWRlbnRhbGx5IHNob3QgaGlzIHdpZmUuIE9m
ZmljZXJzIGZvdW5kIEFuaXRhIEhlYXJkIGx5aW5nIG9uIHRoZSBmbG9vciB3aXRoIGEgZ3Vuc2hv
dCB3b3VuZCB0byB0aGUgaGVhZCBhbmQgYnVsbGV0IGhvbGVzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGhvdXNl
IHdpdGggcGFwZXIgdG93ZWxzIHN0dWNrIGluIHRoZSBidWxsZXQgaG9sZXMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCBhIGp1cnkgd291bGQgaGF2ZSBmb3VuZCBpbiB0ZXJt
cyBvZiBoaXMgaW50ZW50LCYjODIyMTsgQXNzaXN0YW50IFByb3NlY3V0b3IgSm9lIERhbmdlbG8g
IHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGR1cmluZyBCYXR0bGUmIzgyMTc7cyBzZW50ZW5jaW5nIGZvciBoaXMg
d2lmZSYjODIxNztzIGRlYXRoIGxhc3QgT2N0b2Jlci4gICYjODIyMDtIaW0gaGF2aW5nIHRoYXQg
ZmlyZWFybSBhbmQgdXNpbmcgZHJ1Z3MgYW5kIHRha2luZyBvdXQgdGhhdCBmaXJlYXJtIGNvc3Qg
aGVyIGhlciBsaWZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmF0dGxlLCA1MiwgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdW5k
ZXIgYW4gYWdyZWVtZW50IHdpdGggcHJvc2VjdXRvcnMgaW4gRmVicnVhcnkgdG8gaW52b2x1bnRh
cnkgbWFuc2xhdWdodGVyIGFuZCBzZXZlcmFsIG90aGVyIGNoYXJnZXMgcmVsYXRlZCB0byB0aGUg
T2N0LiAxMiBzaG9vdGluZywgYW5kIGEgYnJpZWYgY2FyIGNoYXNlIEJhdHRsZSBsZWQgcG9saWNl
IG9uIHdoZW4gdGhleSBhdHRlbXB0ZWQgdG8gYXJyZXN0IGhpbS4gSGUgd2FzIG9yaWdpbmFsbHkg
Y2hhcmdlZCB3aXRoIG11cmRlci48L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291
cnQgSnVkZ2UgUGF1bCBHYWxsYWdoZXIgc2VudGVuY2VkIEJhdHRsZSBXZWRuZXNkYXkgdG8gMTQg
eWVhcnMgaW4gcHJpc29uLiBIZSBmYWNlZCBhIG1heGltdW0gb2YgMjEgeWVhcnMuPC9wPjxwPlRo
ZSBzaG9vdGluZyBoYXBwZW5lZCBvbiB0aGUgbW9ybmluZyBvZiBPY3QuIDEyIGF0IHRoZSBjb3Vw
bGUmIzgyMTc7cyBKb2hubGFuZCBBdmVudWUgaG9tZS4gSGVhcmQsIDU4LCB3YXMgdHJhbnNwb3J0
ZWQgdG8gU3VtbWEgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbCwgd2hlcmUgc2hlIGRpZWQgTm92LiAxNC48
L3A+PHA+SGVhcmQmIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlciwgd2hvIGxpdmVzIG91dCBvZiB0b3duIGFuZCB3
YXMgdW5hYmxlIHRvIGJlIHByZXNlbnQgZm9yIHRoZSBzZW50ZW5jaW5nLCBzZW50IGEgbGV0dGVy
IHRvIEdhbGxhZ2hlciB0aGF0IHVyZ2VkIGhpbSB0byBpbXBvc2UgdGhlIG1heGltdW0gcG9zc2li
bGUgc2VudGVuY2UuPC9wPjxwPkRhbmdlbG8gc3VnZ2VzdGVkIDE3IHllYXJzIHdvdWxkIGJlIGFw
cHJvcHJpYXRlLjwvcD48cD5Eb24gSGlja3MsIEJhdHRsZSYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5LCBob3dl
dmVyLCBhcmd1ZWQgZm9yIGEgbGVzc2VyIHNlbnRlbmNlLiBIZSBzYWlkIEJhdHRsZSBoYXMgYmVl
biByZW1vcnNlZnVsIGFib3V0IGhpcyB3aWZlJiM4MjE3O3MgZGVhdGggZnJvbSB0aGUgYmVnaW5u
aW5nLiBIZSBzYWlkIEJhdHRsZSBhbmQgSGVhcmQgbWV0IGluIGEgdHJlYXRtZW50IHByb2dyYW0g
Zm9yIHBlb3BsZSB3aXRoIHRyYXVtYXRpYyBicmFpbiBpbmp1cmllcyBhYm91dCAxMyB5ZWFycyBh
Z28uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGJlbGlldmUgaGUgaW50ZW50aW9uYWxseSBk
aXJlY3RlZCB0aGUgZmlyZWFybSBhZ2FpbnN0IEFuaXRhLCYjODIyMTsgSGlja3Mgc2FpZC48L3A+
PHA+SGlja3MsIGEgbG9uZ3RpbWUgZGVmZW5zZSBhdHRvcm5leSwgc2FpZCBoZSAmIzgyMjA7Y291
bGRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhc2tlZCBmb3IgYSBtb3JlIHJlc3BlY3RmdWwgYW5kIHBvbGl0ZSBj
bGllbnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CYXR0bGUsIHdobyBnb3QgdGVhcnkgYW5kIG9mdGVuIGNsb3Nl
ZCBoaXMgZXllcyBkdXJpbmcgdGhlIHNlbnRlbmNpbmcsIHNhaWQgaGUgcmVncmV0cyB3aGF0IGhh
cHBlbmVkIGFuZCBtaXNzZXMgaGlzIHdpZmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBiZXN0IHRpbWUgb2Yg
ZGF5IGlzIHdoZW4gSSBnbyB0byBzbGVlcCwgYmVjYXVzZSBJIGFtIGJhY2sgd2l0aCBoZXIsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5CYXR0bGUgc2FpZCBoZSBhbmQgaGlzIHdpZmUgd2VyZSBkb2lu
ZyB2b2x1bnRlZXIgd29yayAmIzgyMTI7IGhlbHBpbmcgeW91dGhzICYjODIxMjsgYW5kIGNhbWUg
aW50byBjb250YWN0IHdpdGggcGVvcGxlIHRoZXkgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYXMgcmVj
b3ZlcmluZyBhZGRpY3RzLiBBZnRlciBub3QgaGF2aW5nIHVzZWQgZHJ1Z3MgZm9yIGEgbG9uZyB0
aW1lLCBoZSBzYWlkLCB0aGV5IGZlbGwgb2ZmIHRoZSB3YWdvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQm
IzgyMTc7cyB3aGF0IGhhcHBlbmVkLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIG5v
dCBhIHB1cnBvc2VmdWwgdGhpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Eb24gSGVpc2VyLCBwYXN0b3Igb2Yg
Q3Jvc3Nyb2FkcyBCaWJsZSBGZWxsb3dzaGlwIGluIEFrcm9uIHdoZXJlIEJhdHRsZSBhbmQgSGVh
cmQgYXR0ZW5kZWQsIHNhaWQgQmF0dGxlIGFuZCBoaXMgd2lmZSBsb3ZlZCBlYWNoIG90aGVyIHVu
Y29uZGl0aW9uYWxseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY2FuJiM4MjE3O3QgaW1hZ2luZSB0aGlzIGFz
IGFueXRoaW5nIG90aGVyIHRoYW4gaG9ycmlibGUgYWNjaWRlbnQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwv
cD48cD5TaGFyb24gTWludXR0aSwgQmF0dGxlJiM4MjE3O3Mgc2lzdGVyLCBlY2hvZWQgdGhpcyBz
ZW50aW1lbnQuIFNoZSBzaG93ZWQgR2FsbGFnaGVyIGEgaGFwcHkgcGhvdG8gb2YgSGVhcmQgc3Vy
cm91bmRlZCBieSBmYW1pbHkgbWVtYmVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dvbWVuIGRvbiYjODIxNzt0
IHNtaWxlIGxpa2UgdGhhdCB3aG8gYXJlIGluIGFidXNpdmUgc2l0dWF0aW9ucywmIzgyMjE7IHNo
ZSBzYWlkLjwvcD48cD5HYWxsYWdoZXIgc2VudGVuY2VkIEJhdHRsZSB0byAxMCB5ZWFycyBmb3Ig
aW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyLCB0aHJlZSB5ZWFycyBmb3IgYSBndW4gc3BlY2lmaWNh
dGlvbiBhbmQgb25lIHllYXIgZWFjaCBmb3IgZmFpbHVyZSB0byBjb21wbHkgd2l0aCB0aGUgc2ln
bmFsIG9mIGEgcG9saWNlIG9mZmljZXIsIGRvbWVzdGljIHZpb2xlbmNlIGFuZCB0YW1wZXJpbmcg
d2l0aCBldmlkZW5jZS4gVGhlIGludm9sdW50YXJ5IG1hbnNsYXVnaHRlciwgZ3VuIHNwZWNpZmlj
YXRpb24gYW5kIGZhaWx1cmUgdG8gY29tcGx5IHNlbnRlbmNlcyB3aWxsIGJlIGNvbnNlY3V0aXZl
LCBidXQgdGhlIG90aGVycyB3aWxsIGJlIGNvbmN1cnJlbnQsIGZvciBhIHRvdGFsIG9mIDE0IHll
YXJzIGluIHByaXNvbi48L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDMzMC05OTYtMzcwNSwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBhbmQgb24gVHdpdHRlcjo8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
PiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.