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Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 29, 2017 - 12:09 PM | Updated: March 30, 2017 - 01:10 PM
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Defense attorney Don Hicks (left) stands next to his client Phillip Battle as Battle addresses the court before he is sentenced to 14 years in prison by Summit County Common Pleas Court Judge Paul Gallagher for the death of his wife. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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