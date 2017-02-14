Akron man sentenced to 15 years for breaking into elderly neighbor’s home and beating, raping her

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSA3Mi15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiB3b21hbiB3YXNuJiM4MjE3O3QgaW4gY291cnQgVHVlc2Rh
eSB0byBmYWNlIHRoZSB0ZWVuLWFnZSBuZWlnaGJvciB3aG8gYWRtaXR0ZWQgdG8gYnJlYWtpbmcg
aW50byBoZXIgaG9tZSBhbmQgcmFwaW5nIGFuZCBiZWF0aW5nIGhlci48L3A+PHA+U2hlIHRvbGQg
cHJvc2VjdXRvcnMgc2hlIG5ldmVyIHdhbnRzIHRvIHNlZSBCaWxseSBHZW5lIFBhdHRlcnNvbiBh
Z2Fpbi48L3A+PHA+VGhlIHZpY3RpbSwgaG93ZXZlciwgc2lnbmVkIG9mZiBvbiBhbiBhZ3JlZW1l
bnQgd2l0aCBQYXR0ZXJzb24gdGhhdCBnYXZlIGhpbSBhIDE1LXllYXIgcHJpc29uIHNlbnRlbmNl
LjwvcD48cD5QYXR0ZXJzb24sIDE5LCBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSBUdWVzZGF5IHRvIHJhcGUsIGFn
Z3JhdmF0ZWQgYnVyZ2xhcnkgYW5kIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IHVuZGVyIGFuIGFncmVlbWVu
dCB3aXRoIHByb3NlY3V0b3JzLiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCBKdWRn
ZSBKb3kgTWFsZWsgT2xkZmllbGQgc2VudGVuY2VkIFBhdHRlcnNvbiB0byAxMCB5ZWFycyBmb3Ig
dGhlIHJhcGUgYW5kIGZpdmUgeWVhcnMgZWFjaCBmb3IgdGhlIGFnZ3JhdmF0ZWQgYnVyZ2xhcnkg
YW5kIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGNoYXJnZXMsIHdpdGggdGhlIGZpdmUteWVhciBzZW50ZW5j
ZXMgdG8gYmUgc2VydmVkIGNvbmN1cnJlbnRseSBidXQgY29uc2VjdXRpdmVseSB3aXRoIHRoZSBy
YXBlIHByaXNvbiB0ZXJtLjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBkcm9wcGVkIHRoZSBvdGhlciBjaGFy
Z2VzIGFnYWluc3QgUGF0dGVyc29uIG9mIGtpZG5hcHBpbmcsIGJ1cmdsYXJ5IGFuZCBncm9zcyBz
ZXh1YWwgaW1wb3NpdGlvbi4gSGUgZmFjZWQgdXAgdG8gMzAgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uIGZvciB0
aGUgY2hhcmdlcyBmb3Igd2hpY2ggaGUgcGxlYWRlZCBndWlsdHkuPC9wPjxwPlBhdHRlcnNvbiB3
aWxsIGJlIGEgVGllciAzIHNleCBvZmZlbmRlciwgd2hpY2ggbWVhbnMgaGUgd2lsbCBiZSByZXF1
aXJlZCB0byByZWdpc3RlciBoaXMgYWRkcmVzcyBldmVyeSA5MCBkYXlzIGZvciB0aGUgcmVzdCBv
ZiBoaXMgbGlmZSBhZnRlciBoZSYjODIxNztzIHJlbGVhc2VkIGZyb20gcHJpc29uLjwvcD48cD5Q
cm9zZWN1dG9ycyBzYXkgUGF0dGVyc29uIGNsaW1iZWQgdGhyb3VnaCBhIG5laWdoYm9yJiM4MjE3
O3MgYmVkcm9vbSB3aW5kb3cgU2VwdC4gMjQsIGJlYXQgaGVyIHdpdGggaGlzIGZpc3RzLCBzdHJh
bmdsZWQgaGVyIHVudGlsIHNoZSB3YXMgbmVhcmx5IHVuY29uc2Npb3VzIGFuZCByYXBlZCBoZXIu
IFRoZSB2aWN0aW0gc3VmZmVyZWQgYmxhY2sgZXllcywgYSBibG9vZHkgbm9zZSBhbmQgYSBzcGxp
dCBsaXAgdGhhdCByZXF1aXJlZCBzdGl0Y2hlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIGEgaGVp
bm91cywgYnJ1dGFsIGFjdCB0aGF0IGhhcyBzZXZlcmVseSB0cmF1bWF0aXplZCB0aGUgdmljdGlt
IGFuZCBpcyBkZXNlcnZpbmcgb2YgYSBsZW5ndGh5IHByaXNvbiBzZW50ZW5jZSwmIzgyMjE7IFBy
b3NlY3V0b3IgU2hlcnJpIEJldmFuIFdhbHNoIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQs
IG5vdGluZyB0aGF0IFBhdHRlcnNvbiBoYWQga25vd24gdGhlIHZpY3RpbSBmb3IgbmVhcmx5IDEw
IHllYXJzLjwvcD48cD5TYXJhaCBNYXJnYXJldCBIdWxidXJ0LCBQYXR0ZXJzb24mIzgyMTc7cyBh
dHRvcm5leSwgc2FpZCB0aGUgdGVlbiB0b29rIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciB3aGF0IGhlIGRp
ZCBmcm9tIHRoZSBiZWdpbm5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB1bmRlcnN0YW5kcyBoZSBjb21t
aXR0ZWQgYSB0ZXJyaWJsZSB3cm9uZyBhZ2FpbnN0IHNvbWVvbmUgaGUga25ldyBhIHZlcnkgbG9u
ZyB0aW1lLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBpcyB2ZXJ5IHJlbW9yc2VmdWwuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5QYXR0ZXJzb24gYXBvbG9naXplZCB0byB0aGUgdmljdGltLjwvcD48cD5PbGRm
aWVsZCBub3RlZCB0aGF0IFBhdHRlcnNvbiB3YXMgb24gcHJvYmF0aW9uIGZvciBhIGRydWcgY2hh
cmdlIHdoZW4gdGhlIHJhcGUgaGFwcGVuZWQuIFNoZSBzYWlkIGhlIGZhaWxlZCB0byBjb21wbHkg
d2l0aCB0aGUgdGVybXMgb2YgaGlzIHByb2JhdGlvbiAmIzgyMjA7aW4gYSBtb3N0IGhlaW5vdXMg
bWFubmVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T2xkZmllbGQgc2VudGVuY2VkIFBhdHRlcnNvbiB0byBzaXgg
bW9udGhzIGluIHByaXNvbiBmb3IgcHJvYmF0aW9uIHZpb2xhdGlvbiwgd2l0aCB0aGUgdGltZSB0
byBiZSBzZXJ2ZWQgY29uY3VycmVudGx5IHdpdGggaGlzIDE1LXllYXIgc2VudGVuY2Ugb24gdGhl
IG90aGVyIGNoYXJnZXMuPC9wPjxwPlN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBh
dCAzMzAtOTk2LTM3MDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3
aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21pdGhhYmoiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29r
OiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21pdGgiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aDwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.