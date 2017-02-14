All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man sentenced to 15 years for breaking into elderly neighbor’s home and beating, raping her

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 14, 2017 - 03:19 PM | Updated: February 15, 2017 - 08:08 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Billy Patterson listens to Summit County Common Pleas Court Judge Joy Malek Oldfield during his hearing on a plea agreement for the robbery and rape of an elderly neighbor on Tuesday in Akron. Patterson received 15 years in prison and was classified a tier 3 sex offender after pleading guilty. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

teach17
Kasich wants teachers to learn another job, or lose theirs

Ohio Gov. John Kasich wants public school teachers to see what it’s like to work outside the classroom so they can better match their students to the needs of local employers.

warm17cut_01
Polar plunge won’t be so polar this weekend; warm weather is expected for cold-weather events
crashes17gfxWEB
Ohio Highway Patrol: Fatal traffic crashes rise in Summit County
Area agencies that work with refugees cutting staff due to Trump cutback in amount U.S. will accept
Senate_Trump_Cabinet_26575.jpg-5a9a7~5
Pruitt OK’d as EPA chief over environmentalists’ objections
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next