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Akron man sentenced to 15 years for breaking into elderly neighbor’s home and beating, raping her

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 14, 2017 - 03:19 PM | Updated: February 15, 2017 - 08:08 AM
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Billy Patterson listens to Summit County Common Pleas Court Judge Joy Malek Oldfield during his hearing on a plea agreement for the robbery and rape of an elderly neighbor on Tuesday in Akron. Patterson received 15 years in prison and was classified a tier 3 sex offender after pleading guilty. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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