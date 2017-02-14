Akron man sentenced to 15 years for breaking into elderly neighbor’s home and beating, raping her

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSA3Mi15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiB3b21hbiB3YXNuJiM4MjE3O3QgaW4gY291cnQgVHVlc2Rh
eSB0byBmYWNlIHRoZSBuZWlnaGJvciB3aG8gYWRtaXR0ZWQgdG8gYnJlYWtpbmcgaW50byBoZXIg
aG9tZSBhbmQgcmFwaW5nIGFuZCBiZWF0aW5nIGhlci48L3A+PHA+U2hlIHRvbGQgcHJvc2VjdXRv
cnMgc2hlIG5ldmVyIHdhbnRzIHRvIHNlZSBCaWxseSBHZW5lIFBhdHRlcnNvbiBhZ2Fpbi48L3A+
PHA+VGhlIHZpY3RpbSwgaG93ZXZlciwgc2lnbmVkIG9mZiBvbiBhbiBhZ3JlZW1lbnQgd2l0aCBQ
YXR0ZXJzb24gdGhhdCBnYXZlIGhpbSBhIDE1LXllYXIgcHJpc29uIHNlbnRlbmNlLjwvcD48cD5Q
YXR0ZXJzb24sIDE5LCBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSBUdWVzZGF5IHRvIHJhcGUsIGFnZ3JhdmF0ZWQg
YnVyZ2xhcnkgYW5kIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IHVuZGVyIGFuIGFncmVlbWVudCB3aXRoIHBy
b3NlY3V0b3JzLiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBKdWRnZSBKb3kgTWFsZWsgT2xk
ZmllbGQgc2VudGVuY2VkIFBhdHRlcnNvbiB0byAxMCB5ZWFycyBmb3IgdGhlIHJhcGUgYW5kIGZp
dmUgeWVhcnMgZWFjaCBmb3IgdGhlIGFnZ3JhdmF0ZWQgYnVyZ2xhcnkgYW5kIGZlbG9uaW91cyBh
c3NhdWx0IGNoYXJnZXMsIHdpdGggdGhlIGZpdmUteWVhciBzZW50ZW5jZXMgdG8gYmUgc2VydmVk
IGNvbmN1cnJlbnRseSBidXQgY29uc2VjdXRpdmVseSB3aXRoIHRoZSByYXBlIHByaXNvbiB0ZXJt
LjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBkcm9wcGVkIHRoZSBvdGhlciBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgUGF0
dGVyc29uIG9mIGtpZG5hcHBpbmcsIGJ1cmdsYXJ5IGFuZCBncm9zcyBzZXh1YWwgaW1wb3NpdGlv
bi4gSGUgZmFjZWQgdXAgdG8gMzAgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uIGZvciB0aGUgY2hhcmdlcyBmb3Ig
d2hpY2ggaGUgcGxlYWRlZCBndWlsdHkuPC9wPjxwPlBhdHRlcnNvbiB3aWxsIGJlIGEgVGllciAz
IHNleCBvZmZlbmRlciwgd2hpY2ggbWVhbnMgaGUgd2lsbCBiZSByZXF1aXJlZCB0byByZWdpc3Rl
ciBoaXMgYWRkcmVzcyBldmVyeSA5MCBkYXlzIGZvciB0aGUgcmVzdCBvZiBoaXMgbGlmZSBhZnRl
ciBoZSYjODIxNztzIHJlbGVhc2VkIGZyb20gcHJpc29uLjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBzYXkg
UGF0dGVyc29uIGNsaW1iZWQgdGhyb3VnaCBhIG5laWdoYm9yJiM4MjE3O3MgYmVkcm9vbSB3aW5k
b3cgU2VwdC4gMjQsIGJlYXQgaGVyIHdpdGggaGlzIGZpc3RzLCBzdHJhbmdsZWQgaGVyIHVudGls
IHNoZSB3YXMgbmVhcmx5IHVuY29uc2Npb3VzIGFuZCByYXBlZCBoZXIuIFRoZSB2aWN0aW0gc3Vm
ZmVyZWQgYmxhY2sgZXllcywgYSBibG9vZHkgbm9zZSBhbmQgYSBzcGxpdCBsaXAgdGhhdCByZXF1
aXJlZCBzdGl0Y2hlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIGEgaGVpbm91cywgYnJ1dGFsIGFj
dCB0aGF0IGhhcyBzZXZlcmVseSB0cmF1bWF0aXplZCB0aGUgdmljdGltIGFuZCBpcyBkZXNlcnZp
bmcgb2YgYSBsZW5ndGh5IHByaXNvbiBzZW50ZW5jZSwmIzgyMjE7IFByb3NlY3V0b3IgU2hlcnJp
IEJldmFuIFdhbHNoIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQsIG5vdGluZyB0aGF0IFBh
dHRlcnNvbiBoYWQga25vd24gdGhlIHZpY3RpbSBmb3IgbmVhcmx5IDEwIHllYXJzLjwvcD48cD5T
YXJhaCBNYXJnYXJldCBIdWxidXJ0LCBQYXR0ZXJzb24mIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSwgc2FpZCB0
aGUgbWFuIHRvb2sgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgZm9yIHdoYXQgaGUgZGlkIGZyb20gdGhlIGJlZ2lu
bmluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHVuZGVyc3RhbmRzIGhlIGNvbW1pdHRlZCBhIHRlcnJpYmxl
IHdyb25nIGFnYWluc3Qgc29tZW9uZSBoZSBrbmV3IGEgdmVyeSBsb25nIHRpbWUsJiM4MjIxOyBz
aGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGlzIHZlcnkgcmVtb3JzZWZ1bC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBhdHRl
cnNvbiBhcG9sb2dpemVkIHRvIHRoZSB2aWN0aW0uPC9wPjxwPk9sZGZpZWxkIG5vdGVkIHRoYXQg
UGF0dGVyc29uIHdhcyBvbiBwcm9iYXRpb24gZm9yIGEgZHJ1ZyBjaGFyZ2Ugd2hlbiB0aGUgcmFw
ZSBoYXBwZW5lZC4gU2hlIHNhaWQgaGUgZmFpbGVkIHRvIGNvbXBseSB3aXRoIHRoZSB0ZXJtcyBv
ZiBoaXMgcHJvYmF0aW9uICYjODIyMDtpbiBhIG1vc3QgaGVpbm91cyBtYW5uZXIuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5PbGRmaWVsZCBzZW50ZW5jZWQgUGF0dGVyc29uIHRvIHNpeCBtb250aHMgaW4gcHJpc29u
IGZvciBwcm9iYXRpb24gdmlvbGF0aW9uLCB3aXRoIHRoZSB0aW1lIHRvIGJlIHNlcnZlZCBjb25j
dXJyZW50bHkgd2l0aCBoaXMgMTUteWVhciBzZW50ZW5jZSBvbiB0aGUgb3RoZXIgY2hhcmdlcy48
L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSBv
ciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21p
dGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYj
NjQ7c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9v
ay5jb20vc3dhcnNtaXRoPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.