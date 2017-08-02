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Terrorism

Akron man sentenced to 20 years in federal prison for terrorism charges

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: August 2, 2017 - 02:12 PM

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