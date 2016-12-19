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Akron man sentenced to 29 years to life in love-triangle shooting; jury finds man guilty of murder, not aggravated murder

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 19, 2016 - 02:43 PM | Updated: December 20, 2016 - 09:08 AM
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Christopher Hunter is escorted by Sheriff's deputies after a jury delivered a guilty charge of murder for the May shooting death of Marlon Gibson in Summit County Common Pleas Court Judge Todd McKenney's courtroom on Monday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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