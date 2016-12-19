All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man sentenced to 29 years to life in love-triangle shooting; jury finds man guilty of murder, not aggravated murder

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 19, 2016 - 02:43 PM | Updated: December 19, 2016 - 08:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Assistant Summit County prosecutor Greg Peacock looks on as Judge Todd McKenney polls the jury after they came back with a guilty verdict for Christopher Hunter on Monday for the May shooting death of Marlon Gibson. Hunter was convicted of murder, not aggravated murder, which prosecutors had sought. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Germany_Christmas_Market_35659.jpg-59756 Michael Sohn - AP
Truck rams into German Christmas market, killing 12 people - 11:06 PM

BERLIN: A truck rammed into a crowded Christmas market in central Berlin on Monday evening, killing 12 people and injuring nearly 50 as it smashed through tables and wooden stands. Police said a suspect believed to be the driver was arrested nearby and a passenger died as paramedics were treating him.

Ohio’s electors: Who they were - 11:06 PM
Trump_31605.jpg-94727~4
Donald Trump cruises to Electoral College victory despite protests - 11:06 PM
Corrections & clarifications - 10:54 PM
N.Y. businessman, veteran is Trump’s pick for Army secretary - 11:06 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next