Akron man sentenced to 5 years for fentanyl overdose death; man’s mother says he also is victim of heroin epidemic

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBtb3RoZXIgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3YW50IGhlciBzb24gdG8g
YmUga25vd24gYXMgYW4gYWRkaWN0IG9yIGEgbXVyZGVyZXIuPC9wPjxwPk5hbmN5IE1hcmlvbGEg
c2F5cyBCcm9jayBSaWNoYXJkc29uIGFsc28gaXMgYSB2aWN0aW0gb2YgdGhlIGhlcm9pbiBlcGlk
ZW1pYywgdGhvdWdoIGhlIGlzIHN0aWxsIGFsaXZlIHdoaWxlIGEgbWFuIGhlIGdhdmUgZHJ1Z3Mg
dG8gaXNuJiM4MjE3O3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIGEgc3RvcnkgYmVoaW5k
IHRoZXNlIHBlb3BsZSwmIzgyMjE7IE1hcmlvbGEgc2FpZCBvZiBoZXIgc29uLCB3aG8gaGFkIHN0
cnVnZ2xlZCBmb3IgbWFueSB5ZWFycyB3aXRoIGRydWcgYWRkaWN0aW9uLiAmIzgyMjA7U29tZSBu
ZXZlciB0dXJuIHRoZWlyIGxpdmVzIGFyb3VuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4
MjE3O3MgbXkgY2hpbGQsJiM4MjIxOyBzaGUgY29udGludWVkLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7
dCB3YW50IGhpbSB0byBiZSBhbiBpbm1hdGUgbnVtYmVyLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgaGlt
IHRvIGJlIGtub3duIGFzICYjODIxNjtCcm9jayBSaWNoYXJkc29uIHNlbnRlbmNlZCBmb3IgaW52
b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyLiYjODIxNzsmIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hcmlvbGEgc2hhcmVk
IGhlciB0aG91Z2h0cyBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXIgUmljaGFyZHNvbiB3YXMgc2VudGVuY2VkIHRv
IGZpdmUgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uLjwvcD48cD5SaWNoYXJkc29uLCAyNiwgb2YgQWtyb24sIHBs
ZWFkZWQgZ3VpbHR5IGxhc3Qgd2VlayB0byBpbnZvbHVudGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgYW5kIGNv
cnJ1cHRpbmcgYW5vdGhlciB3aXRoIGRydWdzLjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQ
bGVhcyBDb3VydCBKdWRnZSBNYXJ5IE1hcmdhcmV0IFJvd2xhbmRzIHNlbnRlbmNlZCBoaW0gdG8g
dGhyZWUgeWVhcnMgb24gdGhlIGludm9sdW50YXJ5IG1hbnNsYXVnaHRlciBjaGFyZ2UgYW5kIHR3
byB5ZWFycyBvbiB0aGUgY29ycnVwdGluZyBhbm90aGVyIHdpdGggZHJ1Z3MgY2hhcmdlLiBIZSB3
aWxsIGJlIGVsaWdpYmxlIGZvciBqdWRpY2lhbCByZWxlYXNlIGFmdGVyIHNlcnZpbmcgdHdvIGFu
ZCBhIGhhbGYgeWVhcnMuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNheSBSaWNoYXJkc29uIGdhdmUgSmFj
b2IgRG9sZmksIDIxLCBvZiBBa3JvbiwgZmVudGFueWwgb24gRmViLiAyMCwgMjAxNi4gRG9sZmkg
d2VudCBob21lLCB0b29rIHRoZSBkcnVncywgb3ZlcmRvc2VkIGFuZCBkaWVkLiA8L3A+PHA+RmVu
dGFueWwgaXMgYSBwb3dlcmZ1bCBwYWlua2lsbGVyIG9mdGVuIG1peGVkIHdpdGggaGVyb2luLiBQ
ZW9wbGUgdGFraW5nIGhlcm9pbiBvZnRlbiBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGlmIHRoZXkgYXJlIHVz
aW5nIGhlcm9pbiwgZmVudGFueWwgb3IgYSBjb21iaW5hdGlvbi48L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50
eSBoYXMgYmVlbiBtb3JlIGFnZ3Jlc3NpdmUgdGhhbiBvdGhlciBsYXJnZSBjb3VudGllcyBpbiBP
aGlvIGluIGNoYXJnaW5nIHBlb3BsZSB3aG8gcHJvdmlkZSBkZWFkbHkgZG9zZXMgb2Ygb3BpYXRl
cyB3aXRoIGludm9sdW50YXJ5IG1hbnNsYXVnaHRlci4gVGhlIGNoYXJnZSBjYXJyaWVzIGEgbWF4
aW11bSBvZiAxMSB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24sIHdpdGggdGhlIGxlbmd0aCBvZiB0aGUgc2VudGVu
Y2UgZGVwZW5kaW5nIG9uIHRoZSBwZXJzb24mIzgyMTc7cyByb2xlIGluIHRoZSBkZWF0aC4gRGVh
bGVycyBnZW5lcmFsbHkgZ2V0IG1vcmUgdGltZSBhbmQgZmVsbG93IHVzZXJzIG5ldCBsZXNzLiA8
L3A+PHA+V2FsdGVyIE1hZGlzb24sIFJpY2hhcmRzb24mIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSwgc2FpZCBo
aXMgY2xpZW50IHdhc24mIzgyMTc7dCBzZWxsaW5nIGRydWdzIGZvciBoaXMgb3duIGdhaW4uPC9w
PjxwPiYjODIyMDtIZSB3YXMganVzdCBhcyBtdWNoIGFuIGFkZGljdCBhcyB0aGUgZGVjZWFzZWQg
Z2VudGxlbWFuIHdhcywmIzgyMjE7IE1hZGlzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGdvdCBjYXVnaHQg
bWlkZGxlLW1hbm5pbmcgYSBkZWFsIHRvIHN1cHBvcnQgaGlzIGFkZGljdGlvbi4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNheSBEb2xmaSYjODIxNztzIGZhbWlseSBpcyB2ZXJ5IHVwc2V0IGFi
b3V0IGhpcyBkZWF0aCBhbmQgZGVjaWRlZCBub3QgdG8gYXR0ZW5kIHRoZSBzZW50ZW5jaW5nIGJl
Y2F1c2UgaXQgd2FzIHRvbyBlbW90aW9uYWwgZm9yIHRoZW0uIFRoZSBmYW1pbHkgd2FzLCBob3dl
dmVyLCBpbiBhZ3JlZW1lbnQgb24gdGhlIHJlc29sdXRpb24gYW5kIHNlbnRlbmNlLjwvcD48cD5S
aWNoYXJkc29uIGFwb2xvZ2l6ZWQgYmVmb3JlIGhpcyBzZW50ZW5jaW5nIHRvIHRoZSBEb2xmaSBm
YW1pbHkuPC9wPjxwPk1hcmlvbGEgc2FpZCBzaGUgYWxzbyBoYWQgcGxhbm5lZCB0byBhcG9sb2dp
emUgdG8gdGhlIGZhbWlseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdhbnRlZCB0byBsZXQgdGhlIGZhbWls
eSBrbm93IGhvdyBzb3JyeSB3ZSBhcmUgZm9yIHRoZW0sIG5vdCBob3cgc29ycnkgd2UgYXJlIGZv
ciB1cywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7TXkgc29uIGhhcyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSBm
b3IgYSBmdXR1cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJpb2xhLCB0aGUgbW90aGVyIG9mIGZvdXIgc29u
cywgc2FpZCB0aGUgZmFtaWx5IGNhbiBzeW1wYXRoaXplIHdpdGggdGhlIERvbGZpIGZhbWlseSwg
bm90IG9ubHkgYmVjYXVzZSBvZiBSaWNoYXJkc29uJiM4MjE3O3Mgc3RydWdnbGVzLCBidXQgYWxz
byBiZWNhdXNlIDI3IGZyaWVuZHMgb2YgaGVyIG9sZGVzdCB0d28gYm95cyBoYXZlIGRpZWQgb2Yg
ZHJ1ZyBvdmVyZG9zZXMuPC9wPjxwPk1hcmlvbGEsIHRob3VnaCwgaXMgY29uZmlkZW50IFJpY2hh
cmRzb24gd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIHR1cm4gaGlzIGxpZmUgYXJvdW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SGUgZ290IGluIHRvbyBkZWVwIG92ZXIgaGlzIGhlYWQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3MganVzdCBhIGhvcnJpYmxlIHNpdHVhdGlvbi4gTm9ib2R5IHdpbnMgaGVyZS4g
VGhhdCBmYW1pbHkgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3aW4uIFRoZXkgbG9zdCBhIGNoaWxkLiBXZSBkb24m
IzgyMTc7dCB3aW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJpb2xhIHNhaWQgdGhlIGZhbWlseSB3YW50cyB0
byB0dXJuIGEgbmVnYXRpdmUgaW50byBhIHBvc2l0aXZlIGJ5IGNvbnRpbnVpbmcgYW4gYW5udWFs
IHRyYWRpdGlvbiBvZiBwcm92aWRpbmcgYmxlc3NpbmcgYmFncyBhdCBTdC4gQmVybmFyZCYjODIx
NztzIENhdGhvbGljIENodXJjaCBhbmQgYXNzaXN0YW5jZSBhdCBDaHJpc3RtYXMgZm9yIHRoZSBm
YW1pbGllcyBvZiBwZW9wbGUgaW4gcmVoYWIuIFRoaXMgeWVhciwgdGhleSB3aWxsIGRvIHRoaXMg
aW4gSmFjb2IgRG9sZmkmIzgyMTc7cyBuYW1lLjwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1LCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IGFu
ZCBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.