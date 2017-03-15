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Akron man sentenced to 5 years for fentanyl overdose death; man’s mother says he also is victim of heroin epidemic

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 15, 2017 - 02:58 PM | Updated: March 15, 2017 - 04:55 PM
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Brock Richardson is sentenced for providing heroin to a 21-year-old man who died after taking it at the Summit County Courthouse on Wednesday in Akron. Summit County Common Pleas Court Judge Mary Margaret Rowlands sentenced him to three years on the involuntary manslaughter charge and two years on the corrupting another with drugs charge. He will be eligible for judicial release after serving two and a half years. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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