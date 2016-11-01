All CATEGORIES
☰ Menu

Akron man sentenced to 6 years for rape, abduction

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 1, 2016 - 11:39 AM | Updated: November 2, 2016 - 08:01 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Court Common Pleas Judge Thomas Teodosio informs defendant Lorenzo Finsley of his rights before Finsley pleads guilty to rape to Tuesday in Akron. Finsley broke into a woman's home in June and raped her. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

arrest03cut_1 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
UPDATE: Akron police, Ohio State Highway Patrol seize over $1 million worth of cocaine during drug bust - 2:44 PM

Akron police and the Ohio State Highway Patrol seized 11 kilos of cocaine with an estimated street value of $1 million during a drug bust Tuesday.

campaign02cut_01
Campaigns rap, preach and rally in Ohio on final days of presidential election
usher02cut_1
At 94, Akron man who ushered during ’48 World Series remembers witnessing history
finsley02_03
Akron man sentenced to 6 years for rape, abduction
State approves $12 million to start designing new Route 8 bridge in Akron
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next