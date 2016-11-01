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Akron man sentenced to 6 years for rape, abduction

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 1, 2016 - 11:39 AM
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Summit County Court Common Pleas Judge Thomas Teodosio informs defendant Lorenzo Finsley of his rights before Finsley pleads guilty to rape to Tuesday in Akron. Finsley broke into a woman's home in June and raped her. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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