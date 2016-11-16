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Akron man sentenced to death in shooting of Kent State student

Beacon Journal staff report

Published: November 16, 2016 - 08:09 AM | Updated: November 17, 2016 - 08:13 AM

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