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Akron man sentenced to death in shooting of Kent State student

Beacon Journal staff report

Published: November 16, 2016 - 08:09 AM

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