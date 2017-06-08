Akron man sentenced to life in prison with possible parole after 15 years for sexually assaulting 6-year-old boy

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSAzNS15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiBtYW4gd2FzIHNlbnRlbmNlZCB0aGlzIHdlZWsgdG8gbGlm
ZSBpbiBwcmlzb24gd2l0aCB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2YgcGFyb2xlIGFmdGVyIDE1IHllYXJz
IGZvciBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0aW5nIGEgNi15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiBib3kgbGFzdCBTZXB0
ZW1iZXIuIDwvcD48cD5BZGFtIEQuIFNoYWZmZXIgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgaW4gQXByaWwgdG8g
cmFwZSwgYSBmaXJzdC1kZWdyZWUgZmVsb255LCBpbiBhIHBsZWEgYWdyZWVtZW50IHdpdGggcHJv
c2VjdXRvcnMuIFByb3NlY3V0b3JzIGRpc21pc3NlZCB0d28gY291bnRzIG9mIGdyb3NzIHNleHVh
bCBpbXBvc2l0aW9uLjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCBKdWRn
ZSBBbGlzb24gTWNDYXJ0eSBnYXZlIFNoYWZmZXIgdGhlIG1hbmRhdG9yeSBzZW50ZW5jZSBmb3Ig
dGhpcyBvZmZlbnNlIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IHRoZSBib3kgd2Fz
IHZpc2l0aW5nIGhpcyBncmFuZG1vdGhlciBpbiBoZXIgYXBhcnRtZW50IGF0IFNhZmVyc3RlaW4g
VG93ZXJzIElJIGluIEFrcm9uIG9uIFNlcHQuIDMsIDIwMTYsIHdoZW4gU2hhZmZlciBiZWZyaWVu
ZGVkIGhpbS4gU2hhZmZlciB0b29rIHRoZSBib3kgdG8gYSBwYXJrIGJlaGluZCB0aGUgYXBhcnRt
ZW50IGJ1aWxkaW5nIGFuZCBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0ZWQgaGltLjwvcD48cD5TaGFmZmVyIHdp
bGwgYmUgYSBUaWVyIDMgc2V4IG9mZmVuZGVyLCByZXF1aXJlZCB0byByZWdpc3RlciBldmVyeSA5
MCBkYXlzIGZvciB0aGUgcmVzdCBvZiBoaXMgbGlmZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.