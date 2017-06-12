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Summit County court

Akron man sentenced to life in prison with possible parole after 15 years for shooting death of Canton man; victim’s family forgives him

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 11:22 AM
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Dashawn Tomlin was sentenced to life in prison with possible parole after 15 years. He was represented by attorneys Jon Sinn (left) and John Greven. (Stephanie Warsmith/Akron Beacon Journal)


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