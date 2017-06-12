All CATEGORIES
☰ Menu

Summit County court

Akron man sentenced to life in prison with possible parole after 15 years for shooting death of Canton man; victim’s family forgives him

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 11:22 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dashawn Tomlin was sentenced to life in prison with possible parole after 15 years. He was represented by attorneys Jon Sinn (left) and John Greven. (Stephanie Warsmith/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

vigil16cut_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways — slashing, strangling, smothering and shooting

George Brinkman closed his eyes tightly and wiped away tears with his handcuffed hands Thursday as a judge read the charges against him in the slayings of three Cuyahoga County women over the weekend.

huntington16_03
Huntington Bank on track to reach 1,200 Akron employees by year end
cats16_02
Overrun with animals, Humane Society of Summit County hosting adoption event
dcshooting16cut_01
Scalise has more surgery as ballgame shows unity
Mother charged with leaving 4-year-old girl in hot car in Bath Township
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next