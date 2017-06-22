Akron man who crashed into Falls police cruisers, injured one officer deemed competent; trial set for Oct. 2

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gbWFuIGZhY2luZyBudW1lcm91cyBjaGFyZ2VzIGZvciBhbGxlZ2VkbHkgY3Jh
c2hpbmcgaW50byBzZXZlcmFsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIHBvbGljZSB2ZWhpY2xlcyAmIzgyMTI7
IHNlcmlvdXNseSBpbmp1cmluZyBvbmUgb2ZmaWNlciAmIzgyMTI7IGhhcyBiZWVuIGRlZW1lZCBt
ZW50YWxseSBjb21wZXRlbnQgdG8gc3RhbmQgdHJpYWwuPC9wPjxwPkRvbmFsZCBXYXRzb24gaGFk
IGNsYWltZWQgaW5zYW5pdHkgYXMgaGlzIGRlZmVuc2UsIGJ1dCB0d28gZXZhbHVhdGlvbnMgZm91
bmQgaGltIHRvIGJlIGN1cnJlbnRseSBjb21wZXRlbnQgYW5kIHNhbmUgYXQgdGhlIHRpbWUgb2Yg
dGhlIEp1bHkgaW5jaWRlbnQuIEhpcyBjYXNlIG5vdyB3aWxsIHByb2NlZWQgdGhyb3VnaCB0aGUg
bm9ybWFsIGNvdXJ0IHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3aWxsIGVpdGhlciB3b3JrIG91
dCBhIHBsZWEgZGVhbCBvciB0YWtlIGl0IHRvIHRyaWFsLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb2huIEdyZXZl
biwgV2F0c29uJiM4MjE3O3MgYXR0b3JuZXkuICYjODIyMDtXaGF0ZXZlciBoYXBwZW5zLCBoYXBw
ZW5zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGF2ZSBLaW1ibGVyLCBhIHZpc2l0aW5nIGp1ZGdlIGluIFN1bW1p
dCBDb3VudHkgUGxlYXMgQ291cnQsIG9uIFRodXJzZGF5IHNldCBhIGZpbmFsIHByZS10cmlhbCBm
b3IgU2VwdC4gMjEgYW5kIHRoZSB0cmlhbCBmb3IgT2N0LiAyLjwvcD48cD5XYXRzb24gaGFzIHdh
aXZlZCBoaXMgc3BlZWR5IHRyaWFsIHJpZ2h0cy48L3A+PHA+SmFzb24gV2VsbHMsIHdobyB3YXMg
YXBwb2ludGVkIHRvIHRha2Ugb3ZlciBhcyBqdWRnZSB0byByZXBsYWNlIEx5bm5lIENhbGxhaGFu
LCB3aG8gaXMgbm93IGluIHRoZSA5dGggRGlzdHJpY3QgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscywgd2lsbCBw
cmVzaWRlIG92ZXIgdGhlIGNhc2Ugd2hlbiBoZSBzdGFydHMgVHVlc2RheS4gIDwvcD48cD5Qb2xp
Y2Ugc2F5IFdhdHNvbiBpbnRlbnRpb25hbGx5IGNyYXNoZWQgaW50byB0aHJlZSBwYXJrZWQgQ3V5
YWhvZ2EgRmFsbHMgcGF0cm9sIGNhcnMgSnVseSAyMywgdGhlbiBmbGVkIGFuZCBjcmFzaGVkIGlu
dG8gT2ZmaWNlciBUZWQgRGF2aXMmIzgyMTc7IGNydWlzZXIsIGxhbmRpbmcgdGhlbSBib3RoIGlu
IHRoZSBob3NwaXRhbC4gUHJpb3IgdG8gZ29pbmcgdG8gdGhlIEZhbGxzLCBwb2xpY2Ugc2F5LCBX
YXRzb24gc3RhcnRlZCBhIGZpcmUgYXQgYSBDdXRsZXIgUGFya3dheSBob21lIGluIEFrcm9uLjwv
cD48cD5EYXZpcyByZXR1cm5lZCB0byB3b3JrIGluIERlY2VtYmVyIGFmdGVyIGEgb25lLXdlZWsg
aG9zcGl0YWwgc3RheSBmb2xsb3dlZCBieSByZWhhYmlsaXRhdGlvbi48L3A+PHA+V2F0c29uLCA0
NywgZmFjZXMgbXVsdGlwbGUgY2hhcmdlcywgaW5jbHVkaW5nIHNldmVyYWwgY291bnRzIG9mIGF0
dGVtcHRlZCBtdXJkZXIgYW5kIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGludm9sdmluZyBEYXZpcyBhbmQg
b3RoZXIgb2ZmaWNlcnMgYW5kIGNpdGl6ZW5zIHdob20gV2F0c29uIGFsbGVnZWRseSBjcmFzaGVk
IGludG8gb3IgYXR0ZW1wdGVkIHRvIGhpdC4gVGhpcyBpbmNsdWRlcyBhIHBvbGljZSBLLTkgZG9n
LCBEaWVzZWwsIHdobyB3YXMgaW4gb25lIG9mIHRoZSBjcnVpc2VycyBpbiB0aGUgcG9saWNlIGRl
cGFydG1lbnQgbG90LiBEaWVzZWwgYW5kIHRoZSBvdGhlciBvZmZpY2VycyBhbmQgY2l0aXplbnMg
aW4gdGhlIGFyZWEgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBoYXJtZWQuPC9wPjxwPldhdHNvbiBpcyBiZWluZyBo
ZWxkIGluIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEphaWwgb24gYSAkNzUsMDAwIGJvbmQuPC9wPjxwPkdy
ZXZlbiBoYXMgc2FpZCBXYXRzb24gaGFzIGEgJiM4MjIwO2xvbmcgaGlzdG9yeSBvZiBwc3ljaGlh
dHJpYyBpc3N1ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2FuIGJlIHJlYWNo
ZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpzd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBv
biBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNl
Ym9vazogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9zd2Fyc21pdGg8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.