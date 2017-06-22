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Akron man who crashed into Falls police cruisers, injured one officer deemed competent; trial set for Oct. 2

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 22, 2017 - 03:06 PM

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