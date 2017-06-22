Akron man who crashed into Falls police cruisers, injured one officer deemed competent; trial set for Oct. 2

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gbWFuIGZhY2luZyBudW1lcm91cyBjaGFyZ2VzIGZvciBhbGxlZ2VkbHkgY3Jh
c2hpbmcgaW50byBzZXZlcmFsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIHBvbGljZSB2ZWhpY2xlcyAmIzgyMTI7
IHNlcmlvdXNseSBpbmp1cmluZyBvbmUgb2ZmaWNlciAmIzgyMTI7IGhhcyBiZWVuIGRlZW1lZCBt
ZW50YWxseSBjb21wZXRlbnQgdG8gc3RhbmQgdHJpYWwuPC9wPjxwPkRvbmFsZCBXYXRzb24gaGFk
IGNsYWltZWQgaW5zYW5pdHkgYXMgaGlzIGRlZmVuc2UsIGJ1dCB0d28gZXZhbHVhdGlvbnMgZm91
bmQgaGltIHRvIGJlIGN1cnJlbnRseSBjb21wZXRlbnQgYW5kIHNhbmUgYXQgdGhlIHRpbWUgb2Yg
dGhlIEp1bHkgaW5jaWRlbnQuIEhpcyBjYXNlIG5vdyB3aWxsIHByb2NlZWQgdGhyb3VnaCB0aGUg
bm9ybWFsIGNvdXJ0IHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3aWxsIGVpdGhlciB3b3JrIG91
dCBhIHBsZWEgZGVhbCBvciB0YWtlIGl0IHRvIHRyaWFsLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb2huIEdyZXZl
biwgV2F0c29uJiM4MjE3O3MgYXR0b3JuZXkuICYjODIyMDtXaGF0ZXZlciBoYXBwZW5zLCBoYXBw
ZW5zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGF2ZSBLaW1ibGVyLCBhIHZpc2l0aW5nIGp1ZGdlIGluIFN1bW1p
dCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0LCBvbiBUaHVyc2RheSBzZXQgYSBmaW5hbCBwcmUt
dHJpYWwgZm9yIFNlcHQuIDIxIGFuZCB0aGUgdHJpYWwgZm9yIE9jdC4gMi48L3A+PHA+V2F0c29u
IGhhcyB3YWl2ZWQgaGlzIHNwZWVkeSB0cmlhbCByaWdodHMuPC9wPjxwPkphc29uIFdlbGxzLCB3
aG8gd2FzIGFwcG9pbnRlZCB0byB0YWtlIG92ZXIgYXMganVkZ2UgdG8gcmVwbGFjZSBMeW5uZSBD
YWxsYWhhbiwgd2hvIGlzIG5vdyBpbiB0aGUgOXRoIERpc3RyaWN0IENvdXJ0IG9mIEFwcGVhbHMs
IHdpbGwgcHJlc2lkZSBvdmVyIHRoZSBjYXNlIHdoZW4gaGUgc3RhcnRzIFR1ZXNkYXkuICA8L3A+
PHA+UG9saWNlIHNheSBXYXRzb24gaW50ZW50aW9uYWxseSBjcmFzaGVkIGludG8gdGhyZWUgcGFy
a2VkIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIHBhdHJvbCBjYXJzIEp1bHkgMjMsIHRoZW4gZmxlZCBhbmQgY3Jh
c2hlZCBpbnRvIG9mZmljZXIgVGVkIERhdmlzJiM4MjE3OyBjcnVpc2VyLCBsYW5kaW5nIHRoZW0g
Ym90aCBpbiB0aGUgaG9zcGl0YWwuIFByaW9yIHRvIGdvaW5nIHRvIHRoZSBGYWxscywgcG9saWNl
IHNheSwgV2F0c29uIHN0YXJ0ZWQgYSBmaXJlIGF0IGEgQ3V0bGVyIFBhcmt3YXkgaG9tZSBpbiBB
a3Jvbi48L3A+PHA+RGF2aXMgcmV0dXJuZWQgdG8gd29yayBpbiBEZWNlbWJlciBhZnRlciBhIG9u
ZS13ZWVrIGhvc3BpdGFsIHN0YXkgZm9sbG93ZWQgYnkgcmVoYWJpbGl0YXRpb24uPC9wPjxwPldh
dHNvbiwgNDcsIGZhY2VzIG11bHRpcGxlIGNoYXJnZXMsIGluY2x1ZGluZyBzZXZlcmFsIGNvdW50
cyBvZiBhdHRlbXB0ZWQgbXVyZGVyIGFuZCBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdCBpbnZvbHZpbmcgRGF2
aXMgYW5kIG90aGVyIG9mZmljZXJzIGFuZCBjaXRpemVucyB3aG9tIFdhdHNvbiBhbGxlZ2VkbHkg
Y3Jhc2hlZCBpbnRvIG9yIGF0dGVtcHRlZCB0byBoaXQuIFRoaXMgaW5jbHVkZXMgYSBwb2xpY2Ug
Sy05IGRvZywgRGllc2VsLCB3aG8gd2FzIGluIG9uZSBvZiB0aGUgY3J1aXNlcnMgaW4gdGhlIHBv
bGljZSBkZXBhcnRtZW50IGxvdC4gRGllc2VsIGFuZCB0aGUgb3RoZXIgb2ZmaWNlcnMgYW5kIGNp
dGl6ZW5zIGluIHRoZSBhcmVhIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgaGFybWVkLjwvcD48cD5XYXRzb24gaXMg
YmVpbmcgaGVsZCBpbiB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBKYWlsIG9uIGEgJDc1LDAwMCBib25kLjwv
cD48cD5HcmV2ZW4gaGFzIHNhaWQgV2F0c29uIGhhcyBhICYjODIyMDtsb25nIGhpc3Rvcnkgb2Yg
cHN5Y2hpYXRyaWMgaXNzdWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBG
b2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFi
aiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPiBhbmQg
b24gRmFjZWJvb2s6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aCIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.