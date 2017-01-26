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Crime

Akron man who was attacked by Highway Patrol police dog released from jail

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: January 26, 2017 - 04:52 PM
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Dashcam video from the Ohio State Highway Patrol shows Dannie Oliver, the man who was attacked by a police dog, posted a three-minute video of the incident using Facebook Live shortly before 11 p.m. Monday. (Ohio State Highway Patrol)

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