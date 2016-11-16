Akron man will spend one year in Summit County Jail for shooting death

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkNhc2UgaGlnaGxpZ2h0cyAuLi48L3A+PCEtLVBTVFlM
RT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5BdWcuIDcsIDIwMTU6IERhdmlkIEhpbGxpcyBzaG9vdHMgYW5k
IGtpbGxzIE1hcmN1cyBHbG92ZXIgYWZ0ZXIgR2xvdmVyIGZsZWVzIGZyb20gSGlsbGlzJiM4MjE3
OyBob21lLiBIaWxsaXMgY2xhaW1zIEdsb3ZlciBhbmQgYW5vdGhlciBtYW4sIFRlcnJ5IFRhcnQs
IGZvcmNlZCB0aGVpciB3YXkgaW50byBoaXMgaG9tZS48L3A+PHA+QXVnLiA0LCAyMDE2OiBUYXJ0
IHBsZWFkcyBndWlsdHkgdG8gaW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyIHdpdGggYSBndW4gc3Bl
Y2lmaWNhdGlvbi4gSGUgd2FzIGNoYXJnZWQgYmVjYXVzZSBzdGF0ZSBsYXcgYWxsb3dzIGFuIG9m
ZmVuZGVyIHRvIGJlIHByb3NlY3V0ZWQgZm9yIGEgZGVhdGggdGhhdCBoYXBwZW5zIHdoZW4gYSB2
aW9sZW50IGZlbG9ueSBpcyBjb21taXR0ZWQgb3IgYXR0ZW1wdGVkLjwvcD48cD5BdWcuIDE3OiBI
aWxsaXMgcGxlYWRzIGd1aWx0eSB0byB2b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyLiBIaXMgZmFtaWx5
IGNsYXNoZXMgd2l0aCB0aGUgR2xvdmVyIGZhbWlseSBvdXRzaWRlIG9mIHRoZSBjb3VydHJvb20u
PC9wPjxwPkF1Zy4gMjU6IEZhbWlseSBhbmQgZnJpZW5kcyBvZiBNYXJjdXMgR2xvdmVyIGhvbGQg
dGhlIGZpcnN0IG9mIG51bWVyb3VzIHByb3Rlc3RzIHRvIHB1c2ggZm9yIEhpbGxpcyB0byBnZXQg
cHJpc29uIHRpbWUuPC9wPjxwPk9jdC4gMjY6IFRhcnQgaXMgc2VudGVuY2VkIHRvIG5pbmUgeWVh
cnMgaW4gcHJpc29uLCB3aXRoIHRoZSBqdWRnZSBub3RpbmcgaGlzIHByaW9yIGNyaW1pbmFsIHJl
Y29yZC4gSGUgZmFjZWQgdXAgdG8gMTQgeWVhcnMuPC9wPg==
PHA+RGF2aWQgSGlsbGlzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBnZXQgaGlzIHdpc2ggV2VkbmVzZGF5IHdoZW4g
aGUgd2FzIHNlbnRlbmNlZCB0byB0aW1lIGJlaGluZCBiYXJzIGZvciBzaG9vdGluZyBhbmQga2ls
bGluZyBNYXJjdXMgR2xvdmVyIGFmdGVyIGhlIHNheXMgR2xvdmVyIGJyb2tlIGludG8gaGlzIEFr
cm9uIGhvbWUuPC9wPjxwPlZpc2l0aW5nIEp1ZGdlIFJpY2hhcmQgUmVpbmJvbGQgc2VudGVuY2Vk
IEhpbGxpcyB0byBzaXggeWVhcnMsIGZpdmUgb2Ygd2hpY2ggd2VyZSBzdXNwZW5kZWQuIEhpbGxp
cyB3aWxsIHNwZW5kIG9uZSB5ZWFyIGluIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEphaWwgcmF0aGVyIHRo
YW4gYSBzdGF0ZSBwcmlzb24gdG8gc2VydmUgb3V0IGhpcyBzZW50ZW5jZS48L3A+PHA+SGlsbGlz
IGFuZCBoaXMgZmFtaWx5IHdlcmUgcHVzaGluZyBmb3IgaGltIHRvIGdldCBwcm9iYXRpb24sIHdo
aWxlIEdsb3ZlciYjODIxNztzIGZhbWlseSBoZWxkIG51bWVyb3VzIHByb3Rlc3RzIHVyZ2luZyB0
aGF0IGhlIGdldCBwcmlzb24gdGltZS48L3A+PHA+R2xvdmVyJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IHdvcmUg
VC1zaGlydHMgd2l0aCB0aGUgd29yZHMgJiM4MjIwO0p1c3RpY2UgNCBNYXJjdXMmIzgyMjE7IHRv
IHRoZSBzZW50ZW5jaW5nIGhlYXJpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgYXJlIGEgbXVyZGVyZXIs
JiM4MjIxOyBHbG92ZXImIzgyMTc7cyBtb3RoZXIgdG9sZCBIaWxsaXMgYmVmb3JlIHRoZSBqdWRn
ZSBpc3N1ZWQgaGlzIHNlbnRlbmNlLjwvcD48cD5IaWxsaXMsIDIyLCBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSBp
biBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCBpbiBBdWd1c3QgdG8gYSByZWR1Y2Vk
IGNoYXJnZSBvZiB2b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyLiBIZSBmYWNlZCB1cCB0byAxMSB5ZWFy
cyBpbiBwcmlzb24uIFVuZGVyIGEgcGxlYSBhZ3JlZW1lbnQsIHByb3NlY3V0b3JzIGRyb3BwZWQg
YSBndW4gc3BlY2lmaWNhdGlvbiB0aGF0IGNhcnJpZXMgYSBtYW5kYXRvcnkgdGhyZWUteWVhciBw
cmlzb24gc2VudGVuY2UuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIGFuZCBwb2xpY2UgaGF2ZSBzYWlkIFRl
cnJ5IFRhcnQsIDM4LCBhbmQgR2xvdmVyLCAyNSwgZm9yY2VkIHRoZWlyIHdheSBpbnRvIEhpbGxp
cyYjODIxNzsgQWtyb24gaG9tZSBvbiBBdWcuIDcsIDIwMTUsIGFuZCB0cmllZCB0byByb2IgSGls
bGlzIGF0IGd1bnBvaW50LiBUaGUgdHdvIG1lbiBmbGVkIGFuZCBIaWxsaXMgZmlyZWQgc2hvdHMg
YXQgdGhlbSBmcm9tIGhpcyBmcm9udCBwb3JjaC4gQSBidWxsZXQgc3RydWNrIEdsb3ZlciBpbiB0
aGUgaGVhZC4gR2xvdmVyIHdhcyBhYm91dCA3MCB5YXJkcyBhd2F5IGZyb20gSGlsbGlzJiM4MjE3
OyBwcm9wZXJ0eSBhbmQgd2FzIHdlYXJpbmcgZ2xvdmVzIGFuZCBoYWQgYSBndW4sIGFjY29yZGlu
ZyB0byBwcm9zZWN1dG9ycy48L3A+PHA+VGFydCwgZHVyaW5nIGhpcyBzZW50ZW5jaW5nIGxhc3Qg
bW9udGgsIHNhaWQgaGUgYW5kIEdsb3ZlciB3ZW50IHRvIEhpbGxpcyYjODIxNzsgaG9tZSB0byB0
YWxrIHRvIEhpbGxpcyBhYm91dCBob3cgaGUgaGFkIHNob3J0ZWQgdGhlbSBvZiBtYXJpanVhbmEg
YW5kIGEgZGlzYWdyZWVtZW50IGVuc3VlZC4gVGFydCBzYWlkIGhlIGFzc2F1bHRlZCBIaWxsaXMg
YW5kIGhlIGFuZCBHbG92ZXIgZmxlZCB3aGVuIEhpbGxpcyYjODIxNzsgZ2lybGZyaWVuZCB0b2xk
IHRoZW0gc2hlIGhhZCBhIGd1biwgd2l0aCBIaWxsaXMgZmlyaW5nIHNob3RzIGF0IHRoZW0uPC9w
PjxwPkhpbGxpcyBkZW5pZWQgVGFydCYjODIxNztzIGFjY291bnQgaW4gY291cnQgZG9jdW1lbnRz
LCBzYXlpbmc6ICYjODIyMDtUaGUgYWxsZWdhdGlvbnMgdGhhdCBNci4gSGlsbGlzIHdhcyBhIGtu
b3duIGRydWcgZGVhbGVyIGlzIGEgZmVlYmxlIGF0dGVtcHQgYnkgdGhlIFRhcnQgZGVmZW5zZSB0
byBkZWZsZWN0IHRoZSBtYWluIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IG9mIE1yLiBHbG92ZXImIzgyMTc7cyBk
ZWF0aC4gQWtyb24gcG9saWNlIGhhZCBubyBrbm93bGVkZ2Ugb2YgTXIuIEhpbGxpcyBiZWluZyBh
IGRydWcgZGVhbGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+THQuIFJpY2sgRWR3YXJkcywgYSBwb2xpY2Ugc3Bv
a2VzbWFuLCBzYWlkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCBBa3JvbiBwb2xpY2UgaGFkIHdpdG5lc3NlcyB3aG8g
d2VyZSBwcmVwYXJlZCB0byB0ZXN0aWZ5IGF0IEhpbGxpcyYjODIxNzsgdHJpYWwgJiM4MjEyOyBo
YWQgaXQgZ29uZSBmb3J3YXJkICYjODIxMjsgdGhhdCB0aGV5IHJlZ3VsYXJseSBib3VnaHQgZHJ1
Z3MgZnJvbSBIaWxsaXMuPC9wPjxwPiA8L3A+PHA+RWR3YXJkcyBzYWlkIG5vIGRydWdzIHdlcmUg
Zm91bmQgaW4gSGlsbGlzJiM4MjE3OyBob21lLiBIaWxsaXMgaGFzIG5vIHByaW9yIGNyaW1pbmFs
IHJlY29yZC48L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05
OTYtMzcwNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
PiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.