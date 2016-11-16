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Akron man will spend one year in Summit County Jail for shooting death; victim’s family upset with sentence

By Stephanie Warsmith and Nick Glunt
Beacon Journal staff writers

Published: November 16, 2016 - 11:54 AM | Updated: November 17, 2016 - 08:12 AM
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Crystal Thomas, mother of Marcus Glover, wears while talking to Assistant Summit County Prosecutor Pete Daly after David Hillis was sentenced to 6 years in prison with 5 suspended for the shooting death of her son.(Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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