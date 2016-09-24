By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer
. @ohiodotcom and they're off!! Good luck to everyone running in the Akron Marathon today! #runAkron pic.twitter.com/BYDkPOx0qd— Theresa Cottom (@Theresa_Cottom) September 24, 2016
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Akron Marathon 2016: In a first, Ohioan finishes first with course record September 26,2016 02:08 PM GMT Theresa Cottom Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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