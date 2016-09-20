Akron Marathon: Who’s Racing? A photo launched Amy Zarembka’s journey

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPldobyYjODIxNztzIGluIHRoZSBtYXJhdGhvbj88L3A+
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5UaGlzIHdlZWssIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5h
bCBpcyBzaGFyaW5nIHRoZSB1bmlxdWUgc3RvcmllcyBmcm9tIGEgZmV3IG9mIHRoZSB0aG91c2Fu
ZHMgb2YgcnVubmVycyB3aG8gcGxhbiB0byByYWNlIGluIHRoZSBBa3JvbiBNYXJhdGhvbiBvbiBT
YXR1cmRheS4gU2VlIHByZXZpb3VzIHN0b3JpZXMgb24gT2hpby5jb20uPC9wPg==
PHA+V2hlcmV2ZXIgQW15IFphcmVtYmthIGdvZXMsIHNoZSBjYXJyaWVzIGEgcGhvdG8gZnJvbSBm
aXZlIHllYXJzIGFnbyBpbiBoZXIgcGxhbm5lci48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhIHBpY3R1cmUg
b2YgaGVyIGFuZCBoZXIgZGF1Z2h0ZXIsIE1hZGVseW5uLCBhdCBIb2NraW5nIEhpbGxzIFN0YXRl
IFBhcmsgd2hlcmUgdGhleSB2YWNhdGlvbmVkIHdpdGggaGVyIGh1c2JhbmQsIFBhdWwsIGluIDIw
MTEuPC9wPjxwPkFuZCBhZnRlciBkZXZlbG9waW5nIHRoZSBwaG90byBhbmQgbm90aWNpbmcgaG93
IG11Y2ggd2VpZ2h0IHNoZSYjODIxNztkIGdhaW5lZCB0cnlpbmcgdG8gYmFsYW5jZSBncmFkdWF0
ZSBzY2hvb2wgYW5kIHRlYWNoIGZpcnN0IGdyYWRlIGZ1bGwgdGltZSBhdCBBa3JvbiBQdWJsaWMg
U2Nob29scyYjODIxNzsgTGVnZ2V0dCBDb21tdW5pdHkgTGVhcm5pbmcgQ2VudGVyLCBpdCYjODIx
NztzIHRoZSBwaWN0dXJlIHRoYXQgbGF1bmNoZWQgYSB0dXJuaW5nIHBvaW50IGluIFphcmVtYmth
JiM4MjE3O3MgbGlmZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbG9va2VkIGF0IHRoZSBwaWN0dXJlcyBhbmQg
SSBqdXN0IHNhaWQsIHlvdSBrbm93IHdoYXQsIHRoaXMgaXMgZW5vdWdoLCYjODIwMTsmIzgyMjE7
IFphcmVtYmthIHNhaWQuICYjODIyMDtFbm91Z2ggaXMgZW5vdWdoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2lu
Y2UgdGhhdCBkYXksIHRoZSA0My15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiB3b21hbiBoYXMgbG9zdCAxMjUgcG91
bmRzIGFuZCBnYWluZWQgYSBsb3ZlIGZvciBydW5uaW5nIHRoYXQmIzgyMTc7cyBnaXZlbiBoZXIg
YSBuZXcgYnVyc3Qgb2YgZW5lcmd5IGFuZCBjb25maWRlbmNlLiA8L3A+PHA+VGhlIGJhY2sgb2Yg
WmFyZW1ia2EmIzgyMTc7cyBjYXIgYm9hc3RzIGEgY29sbGVjdGlvbiBvZiByb3VuZCAmIzgyMjA7
MTMuMSYjODIyMTsgc3RpY2tlcnMsIGFuZCB0aGlzIHllYXIgc2hlJiM4MjE3O2xsIGFkZCBhIGZv
dXJ0aCB3aGVuIHNoZSBmaW5pc2hlcyBvZmYgdGhlIEFrcm9uIE1hcmF0aG9uIHdpdGggdGhlIGhh
bGYgbWFyYXRob24gJiM4MjEyOyB0aGF0JiM4MjE3O3MgMTMuMSBtaWxlcyAmIzgyMTI7IHRoaXMg
U2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPlphcmVtYmthJiM4MjE3O3Mgd2VpZ2h0LWxvc3Mgam91cm5leSBiZWdh
biB3aXRoIFdlaWdodCBXYXRjaGVycywgYW5kIGFzIHNoZSBnYWluZWQgc3RyZW5ndGgsIHNoZSBk
ZWNpZGVkIHRvIHN0YXJ0IHJ1bm5pbmcuPC9wPjxwPkJ1dCBmaXJzdCwgc2hlIHRvb2sgaXQgc2xv
dyBhbmQgc3RlYWR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSByZWFsbHkgbGl0ZXJhbGx5IHdlbnQgZnJvbSBv
bmUgdGVsZXBob25lIHBvbGUgdG8gdGhlIG5leHQsJiM4MjIxOyBaYXJlbWJrYSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7U28gSSB3ZW50IHRvIHRoaXMgcG9sZSwgYW5kIHRoZSBuZXh0IGRheSBJIHdhcyB0cnlpbmcg
dG8gZ28gb25lIHBvbGUgZnVydGhlci4gSW4gbXkgZmlyc3QgcnVuLCBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBl
dmVuIG1ha2UgaXQgYSBxdWFydGVyIG9mIGEgbWlsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxpdHRsZSBieSBs
aXR0bGUsIHRob3VnaCwgWmFyZW1ia2Egd2FzIGFibGUgdG8gcnVuIGxvbmdlciBkaXN0YW5jZXMs
IGFuZCBzaGUgd2FzIGV2ZW50dWFsbHkgYWJsZSB0byBrZWVwIHN0cmlkZSB3aXRoIHRoZSBtYXJh
dGhvbiBydW5uZXJzIHNoZSB3YXRjaGVkIHBhc3MgaGVyIGhvdXNlIGluIEhpZ2hsYW5kIFNxdWFy
ZSB5ZWFyIGFmdGVyIHllYXIuPC9wPjxwPk5vdywgWmFyZW1ia2EgY2FuIHNheSBzaGUmIzgyMTc7
cyBhIHJ1bm5lciAmIzE3MzsmIzgyMTI7IHNvbWV0aGluZyBzaGUmIzgyMTc7cyBuZXZlciBiZWVu
IGFibGUgdG8gc2F5IGJlZm9yZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kganVzdCBrbm93IEkmIzgyMTc7bSBw
cmV0dHkgc3Ryb25nIG5vdy4gSSBjYW4gdGFrZSB0aGluZ3MgaW4gc3RyaWRlLCYjODIyMTsgWmFy
ZW1ia2Egc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgeW91IGhhdmUgdG8gYmUgdG91Z2ggYXQgeW91ciB3
b3JrLCB5b3UgaGF2ZSB0byBiZSB0b3VnaCBhcyBhIHdvbWFuLCBzbyBJIHRoaW5rIGFsbCB0aG9z
ZSB0aGluZ3MganVzdCBidWlsZCB1cCBmcm9tIHJ1bm5pbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ob3cgdGhh
dCBzaGUgaGFzIG1vcmUgZW5lcmd5LCBaYXJlbWJrYSBjYW4ga2VlcCB1cCB3aXRoIHRoZSBmaXJz
dC1ncmFkZXJzIHNoZSBzdGlsbCB0ZWFjaGVzIGF0IExlZ2dldHQsIGFuZCBzaGUgc2FpZCBpdCYj
ODIxNztzIGJlZW4gcmV3YXJkaW5nIHRvIGVuY291cmFnZSBoZWFsdGh5IGxpZmVzdHlsZSBjaG9p
Y2VzIHdoaWxlIGxpdmluZyB0aGF0IGxpZmVzdHlsZSBhbG9uZyB3aXRoIHRoZW0uPC9wPjxwPkV2
ZW4gbW9yZSByZXdhcmRpbmcgZm9yIFphcmVtYmthLCB0aG91Z2gsIGlzIHRoZSBpbmZsdWVuY2Ug
c2hlJiM4MjE3O3MgaGFkIG9uIGhlciAxNS15ZWFyLW9sZCBkYXVnaHRlciwgTWFkZWx5bm4sIHdo
byBzdG9vZCBiZXNpZGUgaGVyIGluIHRoYXQgcGljdHVyZSAxMjUgcG91bmRzIGFnby48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kganVzdCB0aG91Z2h0LCB5b3Uga25vdywgSSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZ2V0IGl0
IHRvZ2V0aGVyIGZvciBoZXIsJiM4MjIxOyBaYXJlbWJrYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgYW55Ym9k
eSwgZm9yIGhlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNpbmNlIEFteSBzdGFydGVkIHJ1bm5pbmcsIE1hZGVs
eW5uIGpvaW5lZCBpbiBhbmQgbm93IHJ1bnMgY3Jvc3MgY291bnRyeSBmb3IgRmlyZXN0b25lIEhp
Z2ggU2Nob29sLjwvcD48cD5BbXkgWmFyZW1ia2EgcmFuIHRoZSByYWNlIHNlcmllcyYjODIxNzsg
OGsgaW4gSnVuZSBhbmQgMTBrIGluIEF1Z3VzdCB0aGlzIHllYXIuIFRoaXMgaXMgdGhlIHNlY29u
ZCB5ZWFyIGluIGEgcm93IHNoZSYjODIxNztsbCBjb21wbGV0ZSB0aGUgdGhyZWUtcGFydCBzZXJp
ZXMuPC9wPjxwPlRob3VnaCBydW5uaW5nIHN0YXJ0ZWQgb2ZmIGRpZmZpY3VsdCwgWmFyZW1ia2Eg
c2FpZCBpdCYjODIxNztzIGFsbW9zdCBtZWRpdGF0aXZlIG5vdy48L3A+PHA+QW5kIHdoZW4gaXQg
Z2V0cyB0b3VnaCwgWmFyZW1ia2Ega25vd3MgdG8ga2VlcCBoZXIgZXllcyBhaGVhZCBhbmQgdGVs
bCBoZXJzZWxmLCAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCBhIHF1aXR0ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD4m
IzgyMjA7WW91IGp1c3QgdGFrZSBvbmUgc3RlcCBhdCBhIHRpbWUsIGFuZCBvbmUgbWlsZSBhdCBh
IHRpbWUsIG9yIGEgaGFsZiBhIG1pbGUgYXQgYSB0aW1lIG9yIGEgdGVsZXBob25lIHBvbGUgYXQg
YSB0aW1lLCYjODIyMTsgWmFyZW1ia2Egc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBqdXN0IHNldCB0aG9zZSBw
ZXJzb25hbCBnb2FscyBmb3IgeW91cnNlbGYgYW5kIHlvdSByZWFsbHkgY2FuIGRvIGl0LiBJdCYj
ODIxNztzIG1pbmQgb3ZlciBtYXR0ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMyMTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.