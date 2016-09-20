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Akron Marathon: Who’s Racing

Akron Marathon: Who’s Racing? A photo launched Amy Zarembka’s journey

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: September 20, 2016 - 09:13 PM
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Amy Zarembka, a first grade teacher at the Leggett Community Learning Center, sports her medals that she has earned. Zarembka has lost 125 pounds over the past few years by training and running in competitive races. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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