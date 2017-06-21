All CATEGORIES
☰ Menu

Local government

Akron mayor, City Council ready to ask voters to approve income tax increase

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 21, 2017 - 07:20 PM | Updated: June 22, 2017 - 09:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron city councilman Jeff Fusco (left) and Lieutenant Doug Price check out Akron Fire Department Station 2 infrastructure on April 28. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dyer25_03 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Bob Dyer: Beware the ides of Peninsula — and the $250 fine - 11:03 PM

Did you know that Peninsula is Satan’s playground, and that the streets are teeming with mutants because the government covered up a deadly chemical spill?

zima
Zima is back for the zummer; readers ready for nostalgia in a bottle
blueline25_01
Blue Line Beginners celebrate crossing finish line at Akron race - 11:03 PM
Akron Marathon Race Series: Course records broken at National Interstaet 8k & 1 Mile - 10:43 PM
Summit County program to help juvenile human-trafficking victims receives final state certification - 10:13 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next