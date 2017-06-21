Akron mayor, City Council ready to ask voters to approve income tax increase

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkFib3V0IGluY29tZSB0YXhlcyAuLi4gPC9wPjwhLS1Q
U1RZTEU9UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+QWtyb24gY29sbGVjdGVkIGFib3V0ICQxNDcgbWlsbGlv
biBpbiBpbmNvbWUgdGF4IGxhc3QgeWVhci4gSXQmIzgyMTc7cyB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGxh
cmdlc3Qgc291cmNlIG9mIGxvY2FsIHJldmVudWUsIGFjY291bnRpbmcgZm9yIG1vcmUgdGhhbiBo
YWxmIG9mIHRoZSBnZW5lcmFsIHJldmVudWUgZnVuZCwgd2hpY2ggY292ZXJzIG9wZXJhdGlvbmFs
IGNvc3RzIGxpa2UgZmlyZSBhbmQgcG9saWNlLCBhbmQgbW9yZSB0aGFuIGEgdGhpcmQgb2YgY2Fw
aXRhbCBleHBlbmRpdHVyZXMsIGxhcmdlbHkgd2F0ZXIsIHNld2VyIGFuZCByb2Fkcy48L3A+
PHA+QmVzaWRlIGEgc3RydWN0dXJhbGx5IGluZmVyaW9yIGZpcmUgc3RhdGlvbiBhbmQgb3Zlcmxv
b2tpbmcgYSBzdHJlZXQgbGluZWQgd2l0aCBvcmFuZ2UgY29uc3RydWN0aW9uIGNvbmVzLCBEYW4g
SG9ycmlnYW4gJiM4MjEyOyBpbiBoaXMgc2Vjb25kIHllYXIgYXMgQWtyb24mIzgyMTc7cyBtYXlv
ciAmIzgyMTI7IGhhcyBmb3VuZCBoaW1zZWxmIGEgZml0dGluZyBzdGFnZSB0byBhc2sgdm90ZXJz
IHRvIHBheSBtb3JlIHRheGVzLjwvcD48cD5PbiBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5nIGF0IEZpcmUgU3Rh
dGlvbiBOby4gMiBpbiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIE1pZGRsZWJ1cnkgbmVpZ2hib3Job29kLCBI
b3JyaWdhbiB3aWxsIHBpdGNoIGFuIGluY29tZSB0YXggaW5jcmVhc2UgdG8gcmFpc2UgJDE2IG1p
bGxpb24gbW9yZSBhIHllYXIsIGFsbCBvZiB3aGljaCBoZSYjODIxNztzIHByb21pc2luZyB0byB1
c2UgZm9yIHBvbGljZSwgZmlyZSBhbmQgcm9hZCBwcm9qZWN0cyAmIzgyMTI7IGxpa2UgdGhlIG9u
ZXMgdGhhdCBzdXJyb3VuZCBoaXMgYW5ub3VuY2VtZW50LjwvcD48cD5UaGUgQ2l0eSBDb3VuY2ls
IGlzIGFncmVlYWJsZSB0byBwdXR0aW5nIGEgMC4yNS1wZXJjZW50IGluY29tZSB0YXggaW5jcmVh
c2Ugb24gdGhlIE5vdmVtYmVyIGJhbGxvdC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHRvdWdo
IHRvIGFzayBmb3IgYW4gaW5jcmVhc2UgbGlrZSB0aGlzLCYjODIyMTsgc2FpZCBKZWZmIEZ1c2Nv
LCBhIGZvcm1lciBtYXlvciBhbmQgY3VycmVudCBjaGFpciBvZiBjb3VuY2lsJiM4MjE3O3MgcGxh
bm5pbmcgY29tbWl0dGVlLiAmIzgyMjA7QnV0IHVuZm9ydHVuYXRlbHksIGdpdmVuIHRoZSBwb3Np
dGlvbiB0aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIGluLCBpdCYjODIxNztzIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4m
IzgyMjA7SG9uZXN0bHksIGl0JiM4MjE3O3MgcHJvYmFibHkgYSBiaXQgb3ZlcmR1ZSwmIzgyMjE7
IGFkZGVkIE1pa2UgRnJlZW1hbiwgYSBLZW5tb3JlIGNvdW5jaWxtYW4gd2hvIG92ZXJzZWVzIHRo
ZSBidWRnZXQgY29tbWl0dGVlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VG8gbWUsIGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB0
aGUgd29yc3Qta2VwdCBzZWNyZXQgaW4gdGhlc2UgcGFzdCAxOCBtb250aHMsJiM4MjIxOyBIb3Jy
aWdhbiB0b2xkIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbSB0aGlzIHdlZWsgYXMgaGUgYmVn
YW4gbWVldGluZyB3aXRoIGVhY2ggb2YgdGhlIDEzIGVsZWN0ZWQgY291bmNpbCBtZW1iZXJzIHRv
IGRpc2N1c3MgdGhlIHByb3Bvc2FsLjwvcD48cD5UaGUgcGxhbiB3aWxsIGJlIGRldGFpbGVkIGFu
ZCBkZWJhdGVkIE1vbmRheSBkdXJpbmcgYSByZWd1bGFyIGNvdW5jaWwgbWVldGluZy4gSW4gdGhl
IG5leHQgdGhyZWUgd2Vla3MsIHRoZSBtYXlvciB3aWxsIGFzayB0aGUgY291bmNpbCB0byBvZmZl
ciBpdCB1cCB0byB2b3RlcnMsIHdobyBsYXN0IGFncmVlZCB0byB1cCB0aGUgaW5jb21lIHRheCBy
YXRlIGluIDIwMDMgKHNvbGVseSBmb3IgbmV3IHNjaG9vbHMpIGFuZCAxOTgxIGJlZm9yZSB0aGF0
LjwvcD48cD5UaGUgaW5jcmVhc2Ugd291bGQgYWRkIDAuMjUgcGVyY2VudCB0byBBa3JvbiYjODIx
NztzIGluY29tZSB0YXggcmF0ZSBvZiAyLjI1IHBlcmNlbnQsIGFkZGluZyB0byB0aGUgcm91Z2hs
eSAkMTUwIG1pbGxpb24gd2l0aGhlbGQgZnJvbSB0aGUgcGF5Y2hlY2tzIGFuZCBwcm9maXRzIGVh
cm5lZCBieSB3b3JrZXJzIGFuZCBidXNpbmVzc2VzIGluIHRoZSBjaXR5IChleGNsdWRpbmcgcGVu
c2lvbnMsIHJldGlyZW1lbnRzLCBzb2NpYWwgc2VjdXJpdHkgYW5kIGRpc2FiaWxpdHkgaW5jb21l
KS48L3A+PHA+SWYgYXBwcm92ZWQgYnkgdm90ZXJzLCBBa3JvbiB3b3VsZCBoYXZlIHRoZSBoaWdo
ZXN0IGluY29tZSB0YXggcmF0ZSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5LCBqb2luaW5nIENsZXZlbGFuZCwg
Q29sdW1idXMsIERheXRvbiwgUmF2ZW5uYSBhbmQgMTkgb3RoZXIgT2hpbyBjaXRpZXMgYW5kIHZp
bGxhZ2VzICh0b3duc2hpcHMgYXJlIG5vdCBhbGxvd2VkIHRvIHRheCBpbmNvbWUpIHdobyBrZWVw
IDIuNSBwZXJjZW50IG9mIGxvY2FsIGVhcm5pbmdzLiBPbmx5IEV1Y2xpZCwgTm9ydGggUmFuZGFs
bCBhbmQgWW91bmdzdG93biBjb2xsZWN0IG1vcmUgdGhhbiAyLjUgcGVyY2VudCwgYWNjb3JkaW5n
IHRvIGFuIGluY29tcGxldGUgbGlzdGluZyBwdWJsaXNoZWQgYnkgdGhlIGNpdHkgb2YgQ29sdW1i
dXMmIzgyMTc7IFRheCBEaXZpc2lvbiwgd2hpY2ggdHJhY2tzIG11bmljaXBhbCBpbmNvbWUgdGF4
IHJhdGVzIG1vcmUgY2xvc2VseSB0aGFuIHRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQgb2YgVGF4YXRpb24u
PC9wPjxwPlRoZSBBa3JvbiBwbGFuIGhhcyBhIDEwMCBwZXJjZW50IHRheCBjcmVkaXQgc28gYXMg
bm90IHRvIGNvbXBvdW5kIHJhdGVzIGZvciB3b3JrZXJzIHdobyBsaXZlIGluIG90aGVyIGNpdGll
cyBhbmQgdmlsbGFnZXMgdGhhdCBjaGFyZ2UgdGhlaXIgb3duIGluY29tZSB0YXhlcy48L3A+PHA+
SG9ycmlnYW4gc2F5cyB0aGUgcmV2ZW51ZSByZXF1ZXN0IGZvbGxvd3MgMTggbW9udGhzIG9mIGNv
bW11bml0eSBlbmdhZ2VtZW50IGFuZCBjb3N0IHJlZHVjdGlvbnMsIGFuZCBhIGRlY2FkZSBvZiB0
YXggcmVmb3JtIGF0IHRoZSBzdGF0ZWhvdXNlIHRoYXQgaGFzIGxlZnQgQWtyb24gcmVjZWl2aW5n
ICQxNSBtaWxsaW9uIGxlc3MgZWFjaCB5ZWFyLjwvcD48cD5XaXRoIGxlYWRlcnMgd2hvIGVjaG8g
SG9ycmlnYW4mIzgyMTc7cyBjb25jZXJuIGFib3V0IHRoZSBsb3NzIG9mIHN0YXRlIGZ1bmRpbmcs
IHZvdGVycyBpbiBEYXl0b24sIENsZXZlbGFuZCBhbmQgTWFjZWRvbmlhIGhhdmUgaW5jcmVhc2Vk
IGluY29tZSB0YXggcmF0ZXMgaW4gdGhlIHBhc3QgeWVhci4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBu
YXRpb24gb2YgY2l0eS1zdGF0ZXMsJiM4MjIxOyBIb3JyaWdhbiBzYWlkIG9mIGFuIGVyYSBpbiB3
aGljaCBjaXR5IGdvdmVybm1lbnRzIHR1cm4gdG8gbG9jYWwgdm90ZXJzIHRvIHJlcGxhY2Ugc3Rh
dGUgY3V0cy48L3A+PHA+Tm90ICYjODIxNjt1bmNhcmVmdWwmIzgyMTc7PC9wPjxwPkhvcnJpZ2Fu
IHNhaWQgcmFpc2luZyB0YXhlcyBvbiBpbmNvbWVzICYjODIxMjsgdGhvdWdoICYjODIyMDtyZXNw
b25zaWJsZSwgZmFpciBhbmQgcHJvZ3Jlc3NpdmUmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgcmFyZWx5IGdvZXMg
b3ZlciB3ZWxsIHdpdGggdGhlIHB1YmxpYy4gJiM4MjIwO0kga25vdyBpdCYjODIxNztzIG5vdCBw
b3B1bGFyLiBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb21lIGRvd24gd2l0aCB0aGUgbGFzdCBkcm9wIG9mIHJh
aW4uIEJ1dCBpdCYjODIxNztzIHRoZSByaWdodCB0aGluZyB0byBkbywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIG5vdCBhbiB1bmNhcmVmdWwgZGVjaXNpb24uJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaGUgcmF0ZSBpbmNyZWFzZSBpcyBzdHJ1Y3R1cmVkIHRvIGJvZGUgd2VsbCB3aXRoIHZv
dGVycyBhbmQgcmVzaWRlbnRzLCBpZiBub3Qgd29ya2Vycy48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGJl
Y2F1c2UgdHdvLXRoaXJkcyBvZiBhbGwgaW5jb21lIHRheGVzIChhYm91dCAkMTAwIG1pbGxpb24p
IGFyZSBjb2xsZWN0ZWQgZnJvbSBjb21tdXRlcnMuIE1vc3QgbGl2ZSBqdXN0IDEwIG1pbGVzIGZy
b20gdGhlIGNpdHkgbGltaXRzLiBUaGVzZSBvdXQtb2YtdG93biB3YWdlLWVhcm5lcnMgc3VyZ2Ug
aW50byBBa3JvbiBlYWNoIGRheSwgYWNjb3VudGluZyBmb3IgODEgcGVyY2VudCBvZiBhbGwgd29y
a2VycyB3aG8gbWFrZSAkNDAsMDAwIG9yIG1vcmUgaW4gdGhlIGNpdHkuPC9wPjxwPkFuZCB0aGV5
IGRvbiYjODIxNzt0IGdldCB0byB2b3RlIGFnYWluc3QgYSB0YXggaW5jcmVhc2UsIHRob3VnaCBh
bG1vc3QgZGFpbHkgdGhleSB1c2UgdGhlIHNlcnZpY2VzIGl0IHdvdWxkIHN1cHBvcnQuPC9wPjxw
Pkl0JiM4MjE3O3Mgc3RyYXRlZ2ljLCBvbiBIb3JyaWdhbiYjODIxNztzIHBhcnQsIHRvIHBvaW50
IG91dCB0aGF0IG5vbnJlc2lkZW50IHRheHBheWVycyB3aWxsIHNob3VsZGVyIG1vc3Qgb2YgdGhl
IGluY3JlYXNlLiBTbyBpcyB1c2luZyB0aGUgbW9uZXkgZm9yIHNhZmV0eSBhbmQgcm9hZHMgJiM4
MjEyOyBzZXJ2aWNlcyBjb25zaWRlcmVkIGVzc2VudGlhbCBieSBob21lIGJ1eWVycywgYnVzaW5l
c3NlcyBhbmQgaW5zdXJhbmNlIGNvbXBhbmllcy48L3A+PHA+SGF2aW5nIGhlbGQgbmVhcmx5IGEg
ZG96ZW4gdG93biBoYWxsIG1lZXRpbmdzIHNpbmNlIHRha2luZyBvZmZpY2UsIEhvcnJpZ2FuIHNh
aWQgdGhlIHBlb3BsZSBoYXZlIHNwb2tlbiBsb3VkIGFuZCBjbGVhciBvbiB0aGUgY2l0eSYjODIx
NztzIHByaW9yaXRpZXMuIFNvIGhlIHByb21pc2VzIHRvIHNwbGl0IGV2ZXJ5IHBlbm55IHJhaXNl
ZCBmcm9tIHRoZSB0YXggaW5jcmVhc2UgZXZlbmx5IGJldHdlZW4gcG9saWNlLCBmaXJlIGFuZCBy
b2FkcyAmIzgyMTI7IHJlcGxhY2luZyA2MyBwb2xpY2UgY3J1aXNlcnMgYW5kIGJ1eWluZyB2aWRl
byBzdG9yYWdlIHNwYWNlIGZvciBib2R5LXdvcm4gY2FtZXJhIGZvb3RhZ2U7IHJlYnVpbGRpbmcg
ZmlyZSBzdGF0aW9ucyBpbiBNaWRkbGVidXJ5LCBXYWxsaGF2ZW4gYW5kIChtYXliZSkgb24gVGhv
cm50b24gU3RyZWV0OyBhbmQgcGF2aW5nIHVwIHRvIDQzIG1vcmUgbWlsZXMgb2YgY2l0eSByb2Fk
cyBlYWNoIHllYXIuPC9wPjxwPkl0IHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGEgJiM4MjIwO2Jvb24gZm9yIGhp
cmluZywmIzgyMjE7IEhvcnJpZ2FuJiM4MjE3O3Mgc3RhZmYgcGxlZGdlZCwgYnV0IGEgbWVhbnMg
dG8gcGF5IGZvciBjYXBpdGFsIGV4cGVuZGl0dXJlcyB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiB3b2VmdWxseSB1
bmRlcmZ1bmRlZCBmb3IgZGVjYWRlcy4gPC9wPjxwPkNhdGNoaW5nIHVwPC9wPjxwPkF0IHRoZSBj
dXJyZW50IHJhdGUgdGhlIGNpdHkgcmVwbGFjZXMgcG9saWNlIGNhcnMsIGl0JiM4MjE3O2xsIG5l
dmVyIGNhdGNoIHVwLiBGaXZlIG9yIHNpeCBuZXcgY3J1aXNlcnMgdGhpcyB5ZWFyIHdvdWxkIGJl
IGEgZGVjYWRlIG9sZCBieSB0aGUgdGltZSBhbGwgYXJlIHJlcGxhY2VkLiBBbmQgNjMgbmVlZCB0
byBiZSBkZWNvbW1pc3Npb25lZC48L3A+PHA+Um9hZCByZXBhaXJzIGFyZSBwaWxpbmcgdXAsIHRv
by4gQ2l0eSBlbmdpbmVlcnMgZXN0aW1hdGUgJDI3IG1pbGxpb24gYW5udWFsbHkgaXMgbmVlZGVk
IHRvIHJlcGF2ZSBlbm91Z2ggcm9hZHMgdG8ga2VlcCBwYWNlIHdpdGggcG90aG9sZXMuIEF0ICQy
LjIgbWlsbGlvbiB0b2RheSwgSG9ycmlnYW4gdm93cyB0byBidW1wIHRoZSByZXBhdmluZyBidWRn
ZXQgdXAgdG8gJDcgbWlsbGlvbiBvbiBhdmVyYWdlIGVhY2ggeWVhci48L3A+PHA+VGhlIGNvbW1p
dG1lbnQgdG8gcm9hZCByZXBhaXJzIG1heSBkaXAgaW4geWVhcnMgdGhhdCB0aGUgY2l0eSBtYWtl
cyBiaWctdGlja2V0IHVwZ3JhZGVzIGZvciBpdHMgZmlyZSBkZXBhcnRtZW50LCBpbmNsdWRpbmcg
bXVsdGltaWxsaW9uLWRvbGxhciBmaXJlIHN0YXRpb25zIGFuZCB0aGUgZmlyc3QgbmV3IHB1bXBl
ciB0cnVjayBzaW5jZSA5LzExLiA8L3A+PHA+VGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBjYXBpdGFsIGJ1ZGdl
dCB0aGlzIHllYXIgc2V0IGFzaWRlICQxMDAsMDAwIGZvciBhIDc1LWZvb3QgbGFkZGVyIHRydWNr
IHRoYXQgY29zdHMgY2xvc2VyIHRvICQxIG1pbGxpb24uIElmIHB1cmNoYXNlZCwgaXQgY291bGQg
cmVwbGFjZSBhIGZpcmUgZW5naW5lIHRoYXQgd2VudCBpbnRvIHNlcnZpY2Ugd2hlbiBQcmVzaWRl
bnQgQmlsbCBDbGludG9uIHRvb2sgb2ZmaWNlLCB0aGUgZmlyc3QgdGltZS4gVGhlIHRydWNrLCBo
b3dldmVyLCB3b3VsZCBiZSBhIGRhbmdlciB0byBwYXJrIGluc2lkZSBGaXJlIFN0YXRpb24gTm8u
IDIuLCB3aGVyZSBmaXJlZmlnaHRlcnMgbWFuZXV2ZXIgYXJvdW5kIGJyYWNlcyBpbiB0aGUgYmFz
ZW1lbnQgdGhhdCBrZWVwIHRoZSBmbG9vciBhYm92ZSBmcm9tIGJ1Y2tsaW5nLjwvcD48cD5MaXR0
bGUgb3Bwb3NpdGlvbjwvcD48cD5Ib3JyaWdhbiBhbnRpY2lwYXRlcyBvcHBvc2l0aW9uIG9ubHkg
ZnJvbSAmIzgyMjA7YW55b25lIHdobyBkb2VzbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gcGF5IG1vcmUgdGF4
ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SdXNzIE5lYWwsIHdobyByb3V0aW5lbHkgYXJndWVzIGZvciBtb3Jl
IHRyYW5zcGFyZW5jeSBhbmQgcHVibGljIGlucHV0IGluIGNpdHkgYnVkZ2V0aW5nLCB3aWxsIHN1
cHBvcnQgdGhlIGluY3JlYXNlLCBhdCBsZWFzdCBzbyBmYXIgYXMgbGV0dGluZyB0aGUgcHVibGlj
IGRlY2lkZSBpbiBOb3ZlbWJlci48L3A+PHA+VGhlIGNhbGN1bGF0aW9uIHNvbWUgaW4gdGhlIGJ1
c2luZXNzIHdvcmxkIGFyZSBjb25zaWRlcmluZyBpcyB3aGV0aGVyIHdlbGwtZXF1aXBwZWQgc2Fm
ZXR5IGZvcmNlcyBhbmQgd2VsbC1tYWludGFpbmVkIHJvYWRzIG91dHdlaWdoIHRoZSBhZGRpdGlv
bmFsIHRheCBvbiB0aGVpciB3b3JrZXJzIGFuZCBwcm9maXRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm9ib2R5
IHdhbnRzIHRvIHBheSBtb3JlIHRheGVzLiBCdXQgJiM4MjMwOyBpZiB0aGUgYXBwZWFsIGFuZCBs
aXZhYmlsaXR5IG9mIHRoZSBjaXR5IGlzbiYjODIxNzt0IGdvb2QsIGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3Qg
bWF0dGVyIGlmIHlvdXIgdGF4IHJhdGUgaXMgbG93LCBxdWl0ZSBmcmFua2x5LCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBUaW1vdGh5IE9jaHNlbmhpcnQsIHdobyBjaGFpcmVkIGEgQmx1ZSBSaWJib24gVGFzayBGb3Jj
ZSB0aGF0IHRvb2sgYSAmIzgyMjA7bG9vayB1bmRlciB0aGUgaG9vZCYjODIyMTsgYXQgdGhlIGNp
dHkmIzgyMTc7cyBidWRnZXQgYmVmb3JlIEhvcnJpZ2FuIHRvb2sgb2ZmaWNlLiBPY2hzZW5oaXJ0
IGlzIGEgcmV0aXJlZCBtYW5hZ2luZyBwYXJ0bmVyIGF0IHRoZSBsYXcgZmlybSBvZiBSb2V0emVs
ICZhbXA7IEFuZHJlc3MuPC9wPjxwPlRoZSB0YXNrIGZvcmNlIHJlY29tbWVuZGVkIHRpZ2h0ZW5p
bmcgZmluYW5jZXMgYnkgY29udHJvbGxpbmcgY29zdHMsIGJldHRlciBtYW5hZ2luZyBkZWJ0IGFu
ZCBib29zdGluZyByZXZlbnVlLjwvcD48cD5Ib3JyaWdhbiBoYXMgZGVtYW5kZWQsIGFuZCBpbiBz
b21lIGNhc2VzIGFjaGlldmVkLCAxIHBlcmNlbnQgcmVkdWN0aW9ucyBpbiBzcGVuZGluZyBhbmQg
MSBwZXJjZW50IGdhaW5zIGluIHJldmVudWUgaW4gZWFjaCBjaXR5IGRlcGFydG1lbnQuIEhpcyBh
Y2NvdW50YW50cyBhbmQgZW5naW5lZXJzIGhhdmUgcmVuZWdvdGlhdGVkIGNvbnN0cnVjdGlvbiBk
ZWFkbGluZXMgYW5kIGxvYW5zIHRvIHN0cmV0Y2ggYW5kIHNocmluayBwYXltZW50cyBmb3IgYSBj
cmlwcGxpbmcgJDEuNCBiaWxsaW9uIHNld2VyIHByb2plY3QsIHdoaWNoICBoYXMgZm9yY2VkIHRo
ZSBjaXR5IHRvIGxldmVyYWdlIGl0c2VsZiB0byB0aGUgaGlsdC48L3A+PHA+T2NoZW5zaGlydCBz
YWlkIHRoZSBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBCbHVlIFJpYmJvbiBUYXNrIEZvcmNlIG5ldmVyIHNhaWQg
JiM4MjIwO3RheCBpbmNyZWFzZSwmIzgyMjE7IGF0IGxlYXN0IG91dHJpZ2h0LiBCdXQgdGhleSB3
b3VsZCBiZSAmIzgyMjA7cGxlYXNhbnRseSBzYXRpc2ZpZWQmIzgyMjE7IHRvIHNlZSB0aGVpciBy
ZWNvbW1lbmRhdGlvbnMgY29taW5nIHRvIGZydWl0aW9uLjwvcD48cD5Eb3VnIExpdmluZ3N0b24g
Y2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5n
c3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FC
SkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.