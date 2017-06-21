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Local government

Akron mayor, City Council ready to ask voters to approve income tax increase

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 21, 2017 - 07:20 PM | Updated: June 22, 2017 - 09:38 AM
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Akron city councilman Jeff Fusco (left) and Lieutenant Doug Price check out Akron Fire Department Station 2 infrastructure on April 28. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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