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Akron Mayor Dan Horrigan stakes legacy on growing population

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 5, 2017 - 09:44 PM | Updated: February 6, 2017 - 11:18 AM
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An aerial view of downtown Akron photographed from the Goodyear blimp. Thoughts of building a new arena is an old idea that involves a city-university debate over location and could cost someone tens of millions of dollars. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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